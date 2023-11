Sicilia, imprenditore condannato per mafia: confiscati beni per due milioni

Confiscati dalla Dia beni per due milioni di euro ad un imprenditore coinvolto nella criminalità locale; seguono le indagini.

A seguito del provvedimento emesso dal tribunale di Caltanissetta su proposta del procuratore di Gela in collaborazione con la Dia, sono stati confiscati ad un imprenditore ortofrutticolo circa due milioni di euro in beni. Gli averi in questione sarebbero le due aziende di cui il soggetto era titolare e che adesso gli sono state definitivamente confiscate.

La direzione investigativa antimafia sottolinea che l’imprenditore è una figura di rilievo nella criminalità gelese ed era già stato condannato per mafia, estorsione e detenzione illegale sia di armi che di sostanze stupefacenti.