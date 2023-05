Meteo Sicilia, fine della tregua: torna il maltempo con raffiche di vento

Meteo Sicilia: è un maggio ancora in veste autunnale e l'Isola sarà nuovamente coinvolta in questo nuovo ciclone che porterà pioggia e forti raffiche di vento.

Meteo Sicilia: è ancora un maggio anomalo che mantiene le sembianze quasi autunnali. Le previsioni di questo penultimo weekend di maggio non promettono nulla di buono, con precipitazioni, anche di carattere temporalesco in diverse province dell’Isola e raffiche di vento di forte intensità che potranno raggiungere i 100 chilometri orari. Si tratta, tuttavia, di un ciclone che non dovrebbe essere intenso quanto quello che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna in questi giorni. Ecco quali sono le previsioni meteo di oggi e del weekend in Sicilia, secondo quanto riportato da iLMeteo.it

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi

La giornata di oggi, così come avvenuto ieri, rappresenta una tregua dal maltempo. Sono, tuttavia previste nubi sparse in alcune province come Palermo, Caltanissetta ed Enna, mentre nel resto della Sicilia non dovrebbero esserci precipitazioni di alcun genere ma solo qualche nuvola. Le temperature massime si manterranno tra i 18 e i 25 gradi, con Agrigento la città più calda. Temperatura minima più bassa ad Enna, con 9 gradi.

I venti potrebbero, invece, destare alcune preoccupazioni. Raffiche forti sono, infatti, previste nelle province di Agrigento, Ragusa, Siracusa, Enna e Caltanissetta, mentre saranno moderate nel resto dell’Isola.

Meteo Sicilia: le previsioni di sabato 20 maggio

Scenario che cambia sensibilmente nella giornata di domani, sabato 20 maggio. Buona parte dell’Isola tornerà a fare i conti con il maltempo, mentre alcune province riusciranno a scampare il pericolo. Precipitazioni di carattere temporalesco sono previste nelle province di Siracusa e Trapani e nel Messinese la pioggia sarà consistente.

Venti che continueranno a caratterizzare l’Isola, molto forti ovunque tranne nel Trapanese e a Palermo dove si manterranno deboli o moderati.

Le temperature si manterranno simili al venerdì, con Agrigento che resta la città più calda con una massima di 25 gradi ed Enna la più fredda con 16.

Meteo Sicilia: le previsioni di domenica 21 maggio

Domenica la situazione subirà un ulteriore peggioramento e tutta la Sicilia farà, di fatto, i conti con la pioggia. Temporali previsti ad Agrigento, Caltanissetta ed Enna ma le precipitazioni riguarderanno un po’ tutta l’Isola. Situazione meno critica a Messina, con piogge deboli previste alle prime ore del mattino e in serata.

I venti caleranno di intensità e saranno deboli o moderati in tutta l’Isola.

Le temperature subiranno un evidente calo. La massima più alta sarà a Siracusa, con 21 gradi, mentre Enna toccherà i 14.

Le previsioni a Catania

Anche a Catania bisognerà fare i conti con un sensibile peggioramento del meteo. La giornata di oggi è in tendenza con il resto dell’Isola, con cielo poco nuvoloso ma senza precipitazioni. In tarda serata, per poi prolungarsi in nottata, è prevista pioggia debole. La massima sarà di 22 gradi mentre la minima di 11. I venti saranno forti per buona parte della giornata.

Situazione in netto peggioramento nella giornata di sabato 20. La pioggia dovrebbe caratterizzare quasi tutto l’arco della giornata, con precipitazioni temporalesche a partire dal tardo pomeriggio. Allarme anche per i venti, molto forti. Temperature a ribasso, con la massima di 18 gradi e la minima di 17.

Domenica che man mano si libererà dalla morsa del maltempo. Tuttavia, nelle prime ore del mattino, fino al primo pomeriggio, pioggia e vento saranno ancora protagonisti. A partire da metà pomeriggio la situazione dovrebbe migliorare ma in serata sono previste altre precipitazioni deboli.