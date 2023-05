Meteo Sicilia, tra allerta rossa e arancione: le previsioni

Meteo Sicilia: l'Isola ancora nella morsa del maltempo, scenario insolito per questo mese di maggio che si presenta in veste autunnale. Ecco le allerte meteo diramate per la giornata di oggi.

Meteo Sicilia: è ancora un mese di maggio all’insegna del maltempo. Nella giornata di oggi, la Sicilia è divisa tra allerta meteo rossa, arancione e gialla. La protezione civile ha diramato un’ allerta di colore rosso nella zona occidentale dell’Isola, in particolare per la provincia di Trapani e alcune zone del Palermitano.

Meteo Sicilia: le previsioni

Anche nella giornata di oggi, così come quella di ieri, la Sicilia sarà ancora nella morsa del maltempo. Per l’intera giornata di oggi, lunedì 15 maggio, sono previste forti precipitazioni, anche di carattere temporalesco, venti e mareggiate. Oltre alle zone del Trapanese e del Palermitano, un’ allerta di colore arancione è stata diramata per le province di Messina, Agrigento, Enna e Caltanissetta, dove sono previste precipitazioni consistenti e temporali per buona parte della giornata, mentre le zone del Catanese, del Ragusano e del Siracusano si colorano di giallo.

In alcuni comuni delle province di Palermo, Trapani ed Agrigento scuole chiuse. A Trapani rischio allagamenti che ha necessitato di una pompa idrovora con capacità di tirare 10 mila litri al minuto, presso l’impianto di sollevamento di via Tunisi. Ad autorizzare l’installazione il dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana.

Meteo Sicilia: le temperature

Temperature che risentono dell’allerta meteo, presentando un sensibile calo. Le minime saranno comprese tra 19 e 11 gradi, con Enna la città più fredda, mentre le massime si manterranno tra i 18 e i 26 gradi, con Siracusa la città con la temperatura più alta.