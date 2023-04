Meteo Sicilia: weekend di sole e temperature primaverili

Meteo Sicilia, in arrivo nel fine settimana giornate soleggiate e temperature primaverili: ecco le previsioni del weekend.

Meteo Sicilia: per il weekend in arrivo, l’Isola maggiore italiana sarà caratterizzata da giornate assolate, con poche nubi e temperature in linea con le medie stagionali. Le condizioni meteo del prossimo weekend saranno più o meno simili in tutta l’Isola. Ecco quali sono le previsioni per il fine settimana in arrivo.

Meteo Sicilia: venerdì 21 e sabato 22 aprile

Per quanto riguarda la giornata di oggi, in tutta la Sicilia ci saranno più o meno le stesse condizioni meteo in tutta l’Isola. Infatti, tutte le città siciliane saranno caratterizzate da giornate soleggiate con poche nubi che macchieranno il cielo. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali, fermandosi intorno ai 20 gradi quasi ovunque in Sicilia.

Le condizioni meteo delle città siciliane miglioreranno nei prossimi giorni e già sabato 22 aprile i cieli delle città siciliane saranno caratterizzati da sole. Inoltre, è previsto un aumento delle temperature, che in alcune città arriveranno a sfiorare anche i 23 gradi, come a Siracusa e ad Agrigento.

Meteo Sicilia: domenica 23 e lunedì 24 aprile

Stessa situazione metereologica è prevista per domenica 23 aprile in Sicilia: infatti, le principali città dell’Isola saranno caratterizzate da sole e poche nuvole nei cieli. Per coloro i quali vorranno approfittare per trascorrere del tempo all’aria aperta, secondo le previsioni meteo Sicilia, le temperature di domenica saranno ottimali: infatti, a Caltanissetta si registrerà una massima di 22 gradi, mentre Siracusa si confermerà la città più calda con 25 gradi di massima.

Ottime notizie anche per coloro i quali potranno approfittare del ponte del 25 aprile: infatti, lunedì 24 il sole splenderà ovunque sulla Sicilia con temperature massime tra i 22 e i 27 gradi, ancora una volta a Siracusa.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Per quanto riguarda le previsioni meteo di Catania, in linea di massima rispecchieranno quelle del resto della Sicilia. Infatti, per le giornate di oggi, domani e domenica è previsto cielo sereno o poco soleggiato sulla città etnea, mentre lunedì 24 aprile il cielo sarà sereno.

Per quanto riguarda le temperature di Catania, le massime si aggireranno intorno ai 22-24 gradi nel corso del weekend, con un picco di 25 gradi lunedì 24 aprile.