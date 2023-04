Circonvallazione Catania, al via interventi di messa in sicurezza: cambia la viabilità

Circonvallazione, da giovedì a San Nullo unica carreggiata a doppio senso di marcia.

La circonvallazione di Catania, punto nevralgico degli spostamenti dei cittadini, verrà modificata ad unica carreggiata a doppio senso di marcia da giovedì 6 e fino a martedì 11 aprile e nel tratto della grande rotatoria di San Nullo.

Gli interventi di messa in sicurezza sono ritenuti urgenti e indifferibili: per permettere l’esecuzione dei lavori sulle alberature compromesse in modo irreparabile e potenziali fonti di pericolo per danni a cose o persone, sarà necessario istituire il doppio senso di marcia su un’unica carreggiata.

L’area della circonvallazione interessata verrà presidiata dalla Polizia Municipale per garantire il flusso veicolare, che in quei giorni si presume essere più leggero per via della chiusura delle scuole per le vacanze pasquali.