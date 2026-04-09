Catania – Buone notizie per gli orti urbani di Librino, dove sono ufficialmente partiti i lavori per il ripristino della fornitura idrica e dell’illuminazione pubblica. Dopo mesi di disagi per le famiglie assegnatarie dei lotti, il Comune di Catania interviene con un’operazione mirata a restituire piena funzionalità e sicurezza a uno spazio di grande valore sociale per il quartiere.

Ripristino dell’acqua: intervento sul pozzo

Il cuore dell’intervento riguarda la manutenzione del pozzo, con la sostituzione della pompa di sollevamento che aveva causato l’interruzione dell’erogazione idrica. Un problema che si trascinava da mesi e che aveva costretto i cittadini a ricorrere a soluzioni temporanee e poco pratiche per irrigare i propri appezzamenti. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, si tratta di un’operazione tecnicamente complessa, ma fondamentale per garantire una fornitura stabile e continua a tutti i 74 lotti presenti nell’area.

Tempistiche: tutto pronto entro 20 giorni

L’obiettivo fissato dal Comune è chiaro: completare i lavori entro 20 giorni. Una scadenza ambiziosa ma ritenuta realistica dall’assessorato alle Manutenzioni, che punta a chiudere definitivamente una criticità che ha inciso sulla quotidianità di decine di famiglie. Il ritorno dell’acqua rappresenta infatti non solo un servizio essenziale, ma anche un segnale concreto di attenzione verso una comunità attiva e impegnata nella cura del territorio.

“Dopo diversi mesi di mancanza di fornitura diretta”, ha spiegato l’Assessore Petralia, “a completamento dei lavori, entro 20 giorni, l’acqua tornerà disponibile per tutti i lotti presenti senza dover ricorrere a soluzioni precarie. Si tratta di un intervento di una certa complessità tecnica che restituisce dignità e funzionalità a uno spazio di grande valore sociale e ambientale per il quartiere.”

Illuminazione pubblica: stop al buio

Parallelamente, sono in corso anche interventi sull’impianto di illuminazione pubblica, rimasto inattivo per lungo tempo. L’area degli orti urbani tornerà presto illuminata grazie a lavori affidati a Enel Sole, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e fruibilità degli spazi, soprattutto nelle ore serali. La presenza di luce rappresenta un elemento fondamentale per contrastare degrado e garantire serenità a chi frequenta quotidianamente l’area.

Un progetto per il sociale e l’ambiente

Gli orti urbani di Librino non sono solo spazi agricoli, ma veri e propri presìdi di socialità e inclusione. Il ripristino dei servizi essenziali contribuisce a valorizzare il lavoro delle famiglie coinvolte e a rafforzare il senso di comunità in uno dei quartieri più popolosi di Catania. L’intervento, finanziato con fondi comunali e frutto della collaborazione tra diversi uffici dell’amministrazione, rappresenta un passo importante verso la riqualificazione e il rilancio dell’intera area.