Catania, chiude per 90 giorni un tratto della SP55 per i lavori alla linea ferroviaria di Fontanarossa. Chiusura immediata e temporanea della Strada provinciale 55, nella Zona Industriale di Catania, per consentire l’avanzamento dei lavori di interramento della linea ferroviaria che collegherà la futura Stazione Fontanarossa con l’aeroporto internazionale di Catania.

Il provvedimento, disposto dalla Città metropolitana, avrà una durata prevista di 90 giorni consecutivi e interesserà il tratto compreso tra le rampe di ingresso e uscita della rotatoria “Porte di Catania”, nodo viario cruciale per la mobilità dell’intera area.

La chiusura impatta un’area ad alto traffico di mezzi pesanti e veicoli commerciali, rappresentando una significativa modifica alla normale circolazione.

Lavori per l’interramento della linea ferroviaria: un progetto strategico

La sospensione del traffico si rende necessaria per consentire l’avanzamento dei lavori legati al grande progetto di interramento della linea ferroviaria che collegherà direttamente la nuova Stazione Fontanarossa con la rete ferroviaria regionale e nazionale. L’opera, considerata strategica dal Ministero delle Infrastrutture e da RFI, mira a:

L’interramento della linea permetterà inoltre un migliore inserimento urbano dell’infrastruttura, eliminando interferenze con la viabilità e aumentando gli standard di sicurezza. Il cantiere prevede la realizzazione di nuove gallerie, opere civili e adeguamenti tecnici che richiedono personale specializzato e l’uso di macchinari pesanti: per questo la chiusura totale del tratto stradale è risultata indispensabile.

L’intervento rientra nel più ampio piano di potenziamento infrastrutturale dell’area etnea, finalizzato a migliorare la mobilità ferroviaria e aeroportuale. I lavori, già avviati da tempo, richiedono la temporanea interdizione del traffico per garantirne la sicurezza e permettere alle squadre operative di intervenire senza rischi.

Viabilità alternativa e accessi garantiti

Durante i tre mesi di chiusura, la viabilità nell’area sarà completamente riorganizzata. La circolazione sarà deviata su strade limitrofe e percorsi alternativi indicati da segnaletica temporanea, installata dall’impresa esecutrice dei lavori sotto la supervisione della Città metropolitana di Catania.

Questi percorsi saranno pensati per assorbire l’intenso traffico della Zona Industriale, che ogni giorno accoglie migliaia di veicoli tra lavoratori, mezzi commerciali, trasportatori e servizi logistici.

Il provvedimento prevede comunque la possibilità di transito per:

residenti ,

titolari e dipendenti delle attività commerciali ,

mezzi di soccorso e veicoli di emergenza ,

servizi essenziali che operano nell’area.

Nel tratto interessato dai lavori saranno in vigore restrizioni severe alla circolazione, tra cui:

limite massimo di velocità di 20 km/h,

divieto assoluto di sorpasso,

possibili restringimenti o chiusure parziali in base alle esigenze di cantiere.

Queste misure mirano a evitare incidenti in un’area in cui opereranno mezzi pesanti, escavatori e personale tecnico.

Le raccomandazioni della città metropolitana

La Città metropolitana di Catania invita automobilisti e motociclisti alla massima prudenza e al rispetto della segnaletica, scusandosi per i possibili disagi che si potrebbero verificare nelle prossime settimane. L’ente sottolinea che i disagi, seppur inevitabili, sono necessari affinché i lavori possano procedere secondo i tempi previsti e in totale sicurezza. Le autorità ricordano inoltre che:

la segnaletica è stata progettata per guidare gli utenti anche in caso di scarsa visibilità o traffico intenso;

eventuali aggiornamenti o proroghe saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell’ente;

il progetto rientra in un più ampio piano di potenziamento delle infrastrutture dell’area metropolitana, volto a migliorare nel lungo periodo sia la mobilità interna sia il collegamento con l’aeroporto.

La Città metropolitana di Catania si scusa per i possibili disagi e ribadisce la necessità di collaborare seguendo scrupolosamente le indicazioni stradali.