Catania, a Pasqua potenziati controlli in città e provincia: le disposizioni

Si punta a garantire piena sicurezza, in città e non solo. Di seguito le decisioni prese nelle scorse ore.

Con l’obiettivo di pianificare i servizi di vigilanza e controllo in occasione delle Festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, nelle scorse ore si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania. Presenti il Questore, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della guardia di finanza, il dirigente del compartimento Sicilia Orientale della polizia stradale ed i rappresentanti della città metropolitana, del Comune di Catania, dei vigili del fuoco, dell’Asp, del Sues 118, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste e dell’Anas.

Particolare attenzione verrà riservata, nei giorni prestabiliti, alle località turistiche ed ai luoghi di culto in cui si svolgeranno i tradizionali riti religiosi della Settimana Santa. È stato, inoltre, deciso che verranno potenziati tanto i controlli volti ad evitare furti e rapine quanto i pattugliamenti organizzati per garantire la sicurezza stradale. La polizia stradale concentrerà i propri servizi sulla viabilità principale e, in particolare, lungo la rete autostradale, mentre la polizia locale procederà con le verifiche sulla rete ordinaria, anche nei paesi della provincia etnea.

I controlli riguarderanno anche:

l’Aeroporto di Catania;

le tratte autostradali dell’A18 e dell’A19;

la Tangenziale di Catania;

la stazione ferroviaria;

il porto.

Anche i Vigili del Fuoco opereranno per raggiungere alti livelli di sicurezza: garantiranno, in particolare, l’attività di prevenzione incendi nei luoghi destinati ad essere particolarmente affollati nei giorni di festa. Saranno supportati dall’ispettorato delle foreste, che svolgerà anche dei controlli nel territorio del Parco dell’Etna. Il 118 rafforzerà, infine, i propri servizi di pronto intervento.

Controlli nei luoghi della movida e altre disposizioni

Anche i luoghi della movida richiederanno particolare attenzione e, per tale ragione, i servizi straordinari di controllo verranno rimodulati in occasione delle festività pasquali.

Infine, in vista del fine settimana dellì8 e 9 aprile, è stata esclusa la chiusura al traffico veicolare della via di Sangiuliano.