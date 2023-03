Inps, falsi messaggi su Whatsapp e Telegram: la nuova truffa online

È in corso una nuova truffa online: Inps mette in guardia i suoi utenti. La comunicazione.

L’Inps, Istituto della Previdenza sociale, mette in guardia i suoi utenti, informando attraverso una comunicazione ufficiale che sono in corso tentativi di raggiri sulle piattaforme social più usate. In particolare, la nota Inps esplicita che falsi profili potrebbero spacciarsi per l’ente inviando messaggi su Whatsapp e Telegram agli utenti ignari, che rischierebbero così di comunicare ai truffatori i propri dati personali o le coordinate bancarie.

Profili Inps ufficiali

A seguito delle nuove truffe online, l’Inps rende noti alla sua utenza quali sono i profili social ufficiali sui quali dover fare affidamento, ovvero: i profili quelli presenti su Facebook (come ad esempio quello per i Giovani e quello per la Famiglia), su LinkedIn, su Instagram e su Twitter.