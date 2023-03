Incidente sulla SS 121, scontro auto-camion: traffico in tilt nel Catanese

Un nuovo incidente sulle strade catanesi: questa volta si è verificato uno scontro tra un'automobile e un camion sulla SS 121.

Un nuovo incidente stradale si è verificato sulle strade del Catanese. Questa volta il sinistro è avvenuto sulla SS 121 Catania-Paternò, e ha visto lo scontro tra un camion e un automobile. Nello specifico, l’incidente si è verificato nel corso della mattina al km 12,250 lungo la corsia in direzione Catania nella zona di Piano Tavola.

Secondo quanto ricostruito dall’Anas, nello scontro tra il camion e l’automobile, sarebbe rimasta coinvolta una terza macchina. Nessuna informazione rilevata in merito alla condizione di salute degli autisti ed eventuali passeggeri dei mezzi coinvolti nel sinistro. Tuttavia, si segnala traffico in tilt in entrambe le direzioni, con rallentamenti e code lungo entrambe le corsie.

In aggiornamento…