Lavoro Catania: Penny Market, Mediaworld e McDonald’s assumono

Lavoro Catania: diverse aziende come Penny Market, Mediaworld e McDonald's sono in cerca di personale.

Lavoro Catania: assunzioni in diversi settori, dai supermercati ai negozi di elettronica fino ad arrivare alla ristorazione. Penny Market, Mediaworld e McDonald’s sono in cerca di personale da collocare presso i punti vendita situati nel capoluogo etneo e provincia. Ecco, di seguito, quali sono le offerte più interessanti e quali sono i requisiti da rispettare per potersi candidare alle posizioni aperte.

Lavoro Catania: Penny Market

Penny Market, una delle aziende leader della grande distribuzione, offre possibilità di lavoro ad un pubblico giovane che si appresta ad inserirsi nelle operazioni di vendita all’interno di un supermercato. La figura ricercata è, infatti, quella di uno Stagista Addetto Vendita.

La figura, affiancata dal personale più esperto, svolgerà attività al fine di assumere responsabilità necessarie a lavorare in un negozio di una catena multinazionale. Tra i requisiti richiesti, passione, determinazione e voglia di crescere.

La risorsa verrà collocata presso il punto vendita di Catania, situato in Corso Sicilia.

Per potersi candidare, bisognerà accedere al sito di Penny Market alla sezione “Lavora con noi”, cliccare su candidati e cercare la posizione di proprio interesse.

Subito lavoro Catania: Mediaworld

Mediaworld, importante azienda nell’ambito dell’elettronica, è alla ricerca di un Addetto Vendita/Logistica nei punti vendita Catania1 e Catania2. La risorsa dovrà supportare i clienti, assisterli al meglio e soddisfare ogni loro esigenza.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Passione per la vendita e attitudine al problem solving;

Ottime doti di comunicazione e di relazione con il Cliente;

Flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

Forte spirito di squadra.

Per potersi candidare, bisognerà accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito web di Mediaworld per poi cercare la posizione di proprio interesse. Inoltre, si potrà inoltrare la propria candidatura anche attraverso Linkedin.

Offerte lavoro Catania: McDonald’s

La nota catena di fast food è alla ricerca di un Addetto alla Ristorazione da collocare nel ristorante situato a Catania, in Piazza Stesicoro. La figura dovrà svolgere attività sia in cucina che in sala:

In cucina, prepara i prodotti, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti;

In sala, si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole.

Tra i requisiti richiesti, ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore, orientamento al lavoro di squadra e flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.