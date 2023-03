Lavoro Sicilia: Decathlon, Enel e Eurospin cercano personale

Lavoro Sicilia: Decathlon, Enel e Eurospin assumono. Ecco dove e quali sono i requisiti per inoltrare la candidatura.

Lavoro Sicilia: per tutti coloro che hanno perso un lavoro o sono alla ricerca di un impiego, sono diverse le aziende multinazionali che assumono tra le province di Catania, Palermo e Messina. Da Decathlon a Enel, ecco quali sono le posizioni aperte e i requisiti per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Decathlon assume

Per gli amanti dello sport e del settore commerciale, il noto produttore e distributore di articoli sportivi è alla ricerca di una figura da impiegare in qualità di Sales Assistant per i punti vendita di Catania e Carini (PA).

Fondamentali per poter collaborare col team Decathlon sono l’esigenza e il senso del servizio. Per maggiori informazioni è consigliabile rivolgersi alla sezione “lavora con noi” del sito ufficiale.

Eurospin Sicilia: le figure ricercate

Il noto marchio italiano della grande distribuzione organizzata è alla ricerca di due diverse figure per le province di Palermo e Messina.

Eurospin Sicilia: Addetti vendita

Per quanto riguarda il punto vendita situato a Partinico, in provincia di Palermo, si ricerca la figura di addetto alle vendite.

Tra i requisiti da soddisfare:

Essere affidabili;

Avere massima serietà;

Possedere un approccio positivo alla clientela;

Avere capacità comunicative e di lavoro in team;

Essere disponibili a lavorare su turni e festivi;

Possedere la residenza in zone limitrofe;

Essere automuniti.

Eurospin Sicilia: Banco gastronomia

Anche il punto vendita di Taormina, nella provincia di Messina, è alla ricerca di una figura da inserire nel proprio team in qualità di addetto al banco gastronomia.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Vendita assistita al banco;

Preparazione dei prodotti da banco seguendo le procedure HCCP per la corretta conservazione del prodotto;

Pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro.

Per quanto riguarda alcuni dei requisiti ai fini di una corretta candidatura, si richiedono:

Comprovata esperienza nel settore alimentare;

Passione per il prodotto fresco;

Approccio positivo alla clientela; proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà;

Essere disponibili a lavorare su turni e festivi;

Possedere la residenza in zone limitrofe;

Essere automuniti.

Lavoro Sicilia: Enel Catania

Enel, multinazionale dell’energia elettrica, è alla ricerca di due differenti profili per la città di Catania da assumere a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato. Ecco di cosa si tratta.

Enel Catania: Specialista affari legali

Per la sede di Catania è previsto l’inserimento di uno specialista di affari legali e societari fornendo un’accurata consulenza legale in materia di varie discipline di diritto:

Diritto Amministrativo;

Diritto del Lavoro;

Diritto della Proprietà Intellettuale e Industriale;

Contrattualistica commerciale;

Gestione degli adempimenti degli organi amministrativi.

Fra i requisiti necessari:

Laurea in Giurisprudenza (votazione minima: 105/110 );

(votazione minima: ); Due anni di esperienza minima in ambito legale;

minima in ambito legale; Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (sarà considerato un plus la conoscenza di un’ulteriore lingua straniera).

Enel Catania: HR organization planning

Sono davvero molteplici le opportunità di lavoro Sicilia e ancora in merito alla sede Enel di Catania si prevede l’inserimento di un profilo HR organization planning e reporting specialist.

I requisiti:

Laurea in ambito economico o umanistico ;

; Esperienza nel ruolo di almeno 4 anni ;

; Lingua inglese fluente ;

; Buona conoscenza dei sistemi informatici.

Enel Catania: scadenza

Il termine ultimo per poter inoltrare online la propria candidatura è fissato a entro e non oltre venerdì 31 marzo.

Per ricevere ulteriori informazioni, si consiglia di consultare le relative posizioni nel sito ufficiale.