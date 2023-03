A Catania un incidente in Tangenziale: i dettagli.

Questa mattina si è verificato un incidente stradale nella città di Catania.

Il fatto è avvenuto sulla Tangenziale di Catania, in direzione di Messina. Tra i coinvolti un ferito, ossia il giovane conducente, che è stato soccorso e poi trasportato con l’ambulanza del 118 in ospedale. Ovviamente, il triste evento ha mandato in tilt il traffico, causando code.