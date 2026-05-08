Nuovi interventi di manutenzione in arrivo sulla Tangenziale Ovest di Catania. Per consentire lo svolgimento di lavori urgenti di pavimentazione e ripristino del manto stradale, l’ANAS ha disposto una serie di limitazioni al traffico che interesseranno la viabilità per circa dieci giorni.
Il calendario dei lavori e le zone interessate
Per ridurre al minimo l’impatto sul traffico pendolare, i cantieri opereranno esclusivamente in orario notturno, indicativamente dalle ore 21:30 alle ore 6:00 del mattino successivo.
Il piano degli interventi prevede:
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Restringimenti di carreggiata: Il traffico sarà parzialmente limitato mediante la chiusura della corsia di marcia o di sorpasso, a seconda delle esigenze di cantiere;
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Tratti coinvolti: I lavori si sposteranno progressivamente lungo diversi punti della tangenziale, con particolare attenzione ai tratti più usurati tra gli svincoli di Misterbianco, San Giorgio e l’innesto con l’Autostrada A19.
Durata e consigli per la viabilità
I lavori avranno una durata stimata di 10 giorni, salvo condizioni meteo avverse che potrebbero far slittare il cronoprogramma.
Sebbene la scelta dell’orario notturno serva a scongiurare le lunghe code che caratterizzano le ore di punta catanesi, si raccomanda agli automobilisti che percorrono la tangenziale dopo le 21:30 di:
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Prestare massima attenzione alla segnaletica di cantiere e ai movieri;
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Rispettare i limiti di velocità ridotti in prossimità delle aree di lavoro.