Concorso Esercito: requisiti e scadenze

Concorso esercito, indetto il nuovo bando per l'anno 2023 per il reclutamento di 6500 volontari VFI. Di seguito tutte le info su requisiti e prove da superare.

Concorso esercito, indetto il nuovo bando per l’anno 2023 per il reclutamento di 6500 volontari VFI (volontari in ferma prefissata iniziale). Al bando potranno partecipare i civili che posseggono il diploma di licenza media. Il concorso è diviso in tre blocchi.

Di seguito tutte le informazioni su requisiti e scadenze.

Primo blocco

La domanda di partecipazione, per i nati dal 24 febbraio 1999 al 24 febbraio 2005, può essere inoltrata dal 26 gennaio 2023 al 27 febbraio 2023 e il primo blocco prevede il reclutamento di 2200 posti per le seguenti figure:

2.143 assegnati alla Forza Armata ;

; 9 per Elettricista Infrastrutturale ;

; 9 per Idraulico Infrastrutturale ;

; 14 per Muratore ;

; 9 per Falegname ;

; 5 per Fabbro ;

; 7 per Meccanico di mezzi e piattaforme ;

; 2 per Esploratore per squadrone a cavallo ;

; 2 per Artigliere per la sezione di artiglieria a cavallo.

Secondo Blocco e Terzo Blocco

Per il 2° blocco e 3° blocco sono previsti il reclutamento delle stesse figure richieste sopra, di 2.150 posti per ciascun blocco. La domanda di partecipazione, per il 2° blocco deve essere presentata dal 12 aprile 2023 all’11 maggio 2023, per tutti coloro che sono nati dall’11 maggio 1999 all’11 maggio 2005; per il 3° blocco invece la presentazione deve avvenire nel periodo compreso tra il 22 giugno 2023 al 21 luglio 2023 per i nati dal 21 luglio 1999 al 21 luglio 2005.

I futuri candidati possono presentare domanda di partecipazione a tutti e tre i blocchi, rispettando le scadenze dovute per ogni sezione.

Requisiti

I requisiti per concorrere al concorso esercito di VFI 2023 sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 24° anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,

prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento Militare;

diploma di licenzia media, e per coloro che posseggono un titolo di studio conseguito all’estero, è subordinata l’equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

avere tenuto condotta incensurabile;

non avere tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche;

idoneità fisico-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Si segnala, inoltre, che il 10% dei posti disponibili è riservato a futuri candidati appartenenti alle seguenti categorie: