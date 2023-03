Forbes premia la Sicilia: uno dei parchi nazionali più belli d’Italia si trova nell’Isola

Ancora una volta la Sicilia emerge in quanto ricca di bellezze paesaggistiche: secondo il noto magazine statunitense Forbes, uno dei parchi nazionali più belli di Italia si trova nell'Isola.

La testata americana Forbes, noto magazine che tratta temi di economia come la finanza, l’industria e gli investimenti, ha stilato una lista dedicata all’esplorazione delle bellezza delle flora e della fauna in Italia riservando, dopo il Parco Nazionale del Pollino e quelli della Majella, del Gran Paradiso e del Gennargentu, il 5° posto al Parco Nazionale di Pantelleria.

“Oltre le tentacolari città italiane che attirano enormi quantità di turisti ogni anno – riporta la rivista americana -, non mancano luoghi meravigliosi luoghi da esplorare al di fuori dalle oasi urbane” riservando l’attenzione alla “ricchezza italiana di incredibili parchi nazionali”. Quindi, il consiglio di Forbes ai propri lettori è quello di non perdersi queste incredibili riserve nella pianificazione della prossima vacanza.

Come anticipato, la rivista americana piazza al 5° posto il Parco Nazionale di Pantelleria, indicando come si tratti di una delle aggiunte recenti al sistema dei parchi nazionali e che domina l’omonima isola. Il Parco della strepitosa isola vulcanica denominata “Perla Nera” del mediterraneo, vanta di un patrimonio naturalistico unico al mondo, un’area naturale protetta e il suo territorio copre l’80% della superficie dell’isola.

In aggiunta, la rivista invoglia il turista e il lettore a visitare i paesaggi pittoreschi caratterizzati da millenni di storia, tradizioni e biodiversità, specificando anche la possibilità del visitatore di ottenere un’ampia panoramica della ricca eredità agricola dell’isola con la storica vite ad alberello che si svolge nelle fattorie da generazioni a generazioni. Quest’ultimo è stato designato Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’UNESCO nel 2014, raccontando del metodo di produzione dell’uva, che prevede un’attenta coltivazione delle viti per formare un raggio, con una potatura costante per garantire che la pianta sia rigogliosa come previsto.