Enel, assunzioni in Sicilia per diplomati: figure ricercate e scadenze

Enel, assunzioni in Sicilia: basterà il diploma per candidarsi ma quali sono gli altri requisiti richiesti? Di seguito tutte le informazioni utili agli interessati.

Enel, assunzioni in Sicilia: la nota multinazionale italiana dell’energia è attualmente in cerca di nuovo personale, a cui offrire contratti di apprendistato professionalizzante/contratti a tempo indeterminato del Ccnl elettrici. I più saranno lieti di sapere che l’offerta in questione è rivolta ai diplomati, anche senza esperienza. Di seguito i principali dettagli in merito alla nuova opportunità di lavoro.

Enel, assunzioni in Sicilia: i profili ricercati

I candidati ritenuti idonei saranno assunti nell’ambito di Enel Green Power per posizioni tecnico-operative nel team della generazione da fonti rinnovabili. I neo-assunti, nello specifico, si occuperanno di produzione, manutenzione, servizi ausiliari, qualità di prodotto ed esercizio degli impianti.

Con l’obiettivo di comprendere al meglio le complesse dinamiche industriali del settore energetico, chi otterrà l’impiego intraprenderà, prima, un percorso formativo teorico-pratica e di affiancamento.

Enel, assunzioni in Sicilia: i requisiti richiesti

Si ricercano, in particolare, candidati residenti in provincia di Catania, Siracusa, Messina, Ragusa, Enna o Caltanissetta. Ma questo non è l’unico requisito necessario. Si richiedono, anche:

il Diploma quinquennale ad indirizzo: Meccanico, Meccatronico, Elettrico, Elettronico, Elettrotecnico, Elettromeccanico, Termotecnico, Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Chimico, Sistemi Energetici, Informatica, Trasporti e Logistica;

attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune;

flessibilità e capacità di lavorare in situazioni dinamiche;

buona capacità di apprendimento;

capacità di pianificare e programmare le attività rispettando i cicli di lavoro previsti;

puntualità, chiarezza e correttezza nel passaggio di consegne;

spirito di iniziativa per eventuali spunti di miglioramento;

buona conoscenza delle competenze digitali; proattività e Problem Solving.

Come presentare la propria candidatura?

La nuova offerta Enel è destinata ad attirare l’attenzione di chi è in cerca di un impiego nell’Isola. Gli interessati sono tenuti a presentare la candidatura attraverso il sito web aziendale dell’Enel e, più in particolare, per mezzo della sezione dedicata alle posizioni aperte. Il termine ultimo per l’invio della propria candidatura è fissato a giorno 5 marzo.