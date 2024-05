Concorsi Sicilia, assunzioni in ASP e Università dell'Isola: ecco quali sono i bandi ai quali è possibile candidarsi.

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi pubblici al momento attivi ai quali è possibile candidarsi. In particolare, alcune Aziende Sanitarie Provinciali e Università dell’Isola sono alla ricerca di personale per diverse tipologie di profili professionali. Ecco quali sono i concorsi Sicilia al momento attivi.

Concorsi Sicilia: ASP Siracusa

Tra le offerte di concorsi Sicilia, un bando di prossima scadenza è quello pubblicato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. Infatti, l’ASP del Siracusano è alla ricerca di 70 dirigenti medici in varie discipline per ricoprire una posizione a tempo indeterminato.

Il concorso, che si svolgerà per titoli ed esami, prevede che le candidature pervengano entro il 12 maggio 2024. Di seguito, le posizioni bandite:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

un posto di dirigente medico disciplina: cardiologia ;

; quattro posti di dirigente medico disciplina: gastroenterologia;

due posti di dirigente medico disciplina: malattie infettive;

quindici posti di dirigente medico disciplina: medicina d’emergenza urgenza ;

; un posto di dirigente medico disciplina: medicina interna;

un posto di dirigente medico disciplina: nefrologia;

tre posti di dirigente medico disciplina: neonatologia;

un posto di dirigente medico disciplina: oncologia;

tre posti di dirigente medico disciplina: pediatria;

undici posti di dirigente medico disciplina: psichiatria;

un posto di dirigente medico disciplina: ginecologia e ostetricia;

due posti di dirigente medico disciplina: oftalmologia;

tre posti di dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione;

cinque posti di dirigente medico disciplina: radiodiagnostica;

tre posti di dirigente medico disciplina: igiene degli alimenti e nutrizione;

tre posti di dirigente medico disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

undici posti di dirigente medico disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base.

Per tutte le altre informazioni relative alle modalità di invio della candidatura e ulteriori dettagli, si rimanda alla lettura del bando integrale.

Lavoro Sicilia: Università di Palermo

Anche l’Università di Palermo è alla ricerca di personale: in particolare, l’ateneo mira alla copertura di 30 posti a tempo indeterminato e part-time 50%. Le posizioni sono di categoria B e posizione economica B3, e fanno capo all’Area Servizi generali e tecnici con profilo di addetto alle attività sperimentali di campo e la manipolazione di piante e suoli.

Di seguito, i requisiti generali richiesti:

titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado più qualificazione professionale inerente il posto messo a selezione.

più qualificazione professionale inerente il posto messo a selezione. avere maturato un’anzianità di servizio nel profilo messo a bando di almeno 101 giornate, anche non continuative, presso una Università o un Ente Pubblico di Ricerca;

età non inferiore agli anni 18;

cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea o dichiarazione di essere familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea o dichiarazione di essere familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; idoneità fisica all’impiego.

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati fino al 1985;

godimento dei diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscono la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

La selezione si svolgerà attraverso una prova pratica e una prova orale e per candidarsi c’è tempo fino al 30 maggio 2024 secondo le modalità indicate dal bando.

Concorsi Sicilia: ASP Ragusa

Infine, tra i concorsi Sicilia al momento attivi è presente anche un bando relativo all’ASP di Ragusa. In questo caso, i posti banditi sono 85 posizioni da dirigente medico per varie discipline. Il concorso si svolgerà per titoli ed esami e la data di scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 2 giugno 2024. Di seguito, le singole posizioni bandite per settore:

quattro posti – Chirurgia generale;

sei posti – Ortopedia e traumatologia;

un posto – Chirurgia vascolare;

due posti – Geriatria ;

; un posto – Otorinolaringoiatria;

cinque posti – Urologia;

venti posti – Medicina d’emergenza ed urgenza (ex MCAU) ;

; un posto – Radioterapia;

due posti – Malattie infettive;

ventidue posti – Anestesia e rianimazione;

un posto – Medicina trasfusionale;

un posto – Genetica medica;

un posto – Neuropsichiatria infantile ;

; due posti – Farmacologia e tossicologia clinica;

quattro posti – Igiene alimenti e della nutrizione;

un posto – Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro ;

; cinque posti – Organizzazione servizi sanitari di base;

sei posti – Psichiatria.

Per tutte le informazioni più dettagliate sul concorso dell’ASP di Ragusa, si rimanda al bando integrale.