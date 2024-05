Concorso Agenzia Spaziale Italiana 2024: si assumono diplomati

Concorso Agenzia Spaziale Italiana 2024: di seguito una guida su come partecipare alla selezione, rivolta a chi è in possesso del diploma.

Concorso Agenzia Spaziale Italiana 2024: la selezione pubblica ha lo scopo di reclutare nuove 8 unità di personale, nel profilo di Collaboratore di Amministrazione, del livello professionale VII, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da destinare alle Unità organizzative dell’Agenzia, sede di Roma. Di seguito tutti i dettagli sull’offerta lavorativa.

Concorso Agenzia Spaziale Italiana 2024: i requisiti

Per poter partecipare alla selezione, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’ Unione europea o di altre categorie indicate nel bando;

o di altre categorie indicate nel bando; maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di scuola superiore di secondo grado ;

; conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e della software suite di Microsoft 365 (Office) o sistemi equivalenti;

e della software suite di Microsoft 365 (Office) o sistemi equivalenti; conoscenza della lingua inglese ;

; conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella italiana);

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente e insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; non essere temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo.

Le prove

Il concorso Agenzia Spaziale Italiana 2024 si baserà su titoli ed esami. Di conseguenza, i candidati interessati a partecipare saranno sottoposti alle seguenti prove:

prova scritta , cioè un test composto da quesiti a risposta multipla e/o a risposta sintetica su argomenti come Statuto e Regolamenti dell’ASI, Codice di Comportamento dell’ASI, elementi essenziali del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii;

, cioè un test composto da quesiti a risposta multipla e/o a risposta sintetica su argomenti come Statuto e Regolamenti dell’ASI, Codice di Comportamento dell’ASI, elementi essenziali del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii; prova orale: colloquio vertente sulle materie della prova scritta.

Si fa presente che sarà valutata anche la conoscenza della lingua inglese, del sistema operativo Microsoft Windows e della software suite di Microsoft 365 (Office) o sistemi equivalenti.

Concorso Agenzia Spaziale Italiana 2024: come partecipare

Per partecipare al concorso, è necessario inviare la propria domanda di partecipazione entro il 30 maggio 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA. I candidati dovranno autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS per accedere alla piattaforma, ma attenzione: Durante la compilazione della domanda è necessario indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

I candidati, inoltre, sono tenuti a versare la quota di partecipazione di 10,00 euro.