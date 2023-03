Concorso Polizia di Stato, bando per 2.138 Allievi: ultime ore per candidarsi

Concorso Polizia di Stato: ultimi giorni per candidarsi. Sono oltre 2.000 i posti per Allievi Agenti: tutte le informazioni utili a chi aspira ad ottenerne uno.

Concorso Polizia di Stato: ultime ore per poter presentare la candidatura ed ambire ad ottenere uno dei 2.138 Allievi Agenti messi a disposizione. Di seguito requisiti richiesti, prove previste e procedure da seguire.

Concorso Polizia di Stato: come partecipare?

Gli interessati al bando dovranno presentare l’apposita domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 23:59 di domani, giovedì 2 marzo.

Occorrerà candidarsi seguendo la procedura informatica disponibile sul portale della Polizia dedicato ai concorsi: sarà possibile accedervi con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Fondamentale per ciascun candidato risulterà il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, sul quale riceverà anche le comunicazioni in merito alla procedura concorsuale in questione al concorso polizia di Stato.

I requisiti

Chi non ha ancora proceduto è tenuto a farlo soltanto dopo aver verificato i requisiti richiesti. La procedura concorsuale, di fatto, è esclusivamente riservato a:

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;

volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Dimostrare una delle seguenti condizioni non basta. Si richiede, tra il resto, anche: il godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età;

e non aver compiuto il 26° anno di età; il diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo equipollente, utile a consentire l’iscrizione ad un corso di laurea universitario);

(o titolo equipollente, utile a consentire l’iscrizione ad un corso di laurea universitario); l’efficienza e l’idoneità fisica, psichica e attitudinale. Per ulteriori indicazioni riguardo io requisiti si rimanda alla lettura del bando concorsi di polizia di Stato in formato integrale

Concorso Polizia di Stato: le prove

Si esplicita, infine, che la procedura prevede:

una prova scritta; una prova fisica; gli accertamenti di idoneità psico-fisica; gli accertamenti dell’idoneità attitudinale; la valutazione dei titoli.