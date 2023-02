Concorso Marina Militare 2023: in scadenza bando per 1500 posti

Concorso Marina Militare 2023: il bando, ormai in scadenza, è volto al reclutamento di 1500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). Requisiti e scadenze.

Concorso Marina Militare: restano, ormai, pochi giorni per candidarsi ma non tutti conoscono ancora i dettagli in merito al bando, indetto recentemente e volto al reclutamento di 1.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). Di seguito tutte le informazioni utili.

Concorso Marina Militare 2023: i posti disponibili e le riserve

I 1500 posti previsti sono così suddivisi:

1.000 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti:

– 748 per il settore d’impiego “navale”;

– 90 per il settore d’impiego “anfibi”;

– 60 per il settore d’impiego “incursori”;

– 22 per il settore d’impiego “Componente subacquei – palombari”;

– 30 per il settore d’impiego “sommergibilisti”;– n. 50 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

500 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così ripartiti:

– 486 per le varie specialità, abilitazioni;

– 6 per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;

– 5 per il settore d’impiego “Soccorritori Marittimi”;

– 3 per il settore d’impiego “Componente subacquei – sommozzatori”.

Per ulteriori dettagli in merito alla ripartizione nei distinti incorporamenti si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.

Andrà anche precisato che il 10% dei posti previsti è destinato ad essere riservato alle seguenti categorie:

diplomati presso le Scuole Militari;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito;

assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare;

assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori;

assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri;

figli di militari deceduti in servizio.

Concorso Marina Militare: i requisiti richiesti

Chiunque ambisca ad ottenere uno dei posti per Volontari VFI, prima di presentare la domanda di partecipazione dovrà accertarsi di essere in possesso dei requisiti richiesti. Tra quelli esplicitati dal bando, si menzionano per esempio:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 24° anno di età;

e non aver superato il giorno del compimento del 24° anno di età; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

diploma di istruzione secondaria di primo grado ;

; una condotta incensurabile;

idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA);

per il reclutamento nelle Forze Armate in qualità di Volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa e sul portale unico del reclutamento (InPA); non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Gli ulteriori requisiti (generali e specificatamente richiesti ai candidati a uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche) sono indicati nel bando in formato integrale.

Il reclutamento

Un’apposita commissione valuterà i titoli di merito per poi procedere con la formazione delle graduatorie. I candidati che occuperanno una posizione utile verranno convocati per l’espletamento delle fasi selettive. Previsti anche test psico-fisici.

Concorso Marina Militare: la domanda di partecipazione

Agli interessati resta ormai poco tempo per presentare la propria domanda di partecipazione: la scadenza è, di fatto, fissata al prossimo 10 marzo 2023.