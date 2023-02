Concorso Guardia di Finanza 2023, si cercano diplomati: il bando

Concorso Guardia di Finanza 2023, sono 1230 i posti messi a disposizione per entrare a far parte delle Fiamme Gialle: tutti i dettagli sul bando.

Concorso Guardia di Finanza 2023: un nuovo bando è stato rilasciato dalle Fiamme Gialle, aperto anche a civili e in particolar modo a diplomati. Lo scopo del concorso è quello di incrementare il personale della Guardia di Finanza italiana assumendo nuove unità. Di seguito, tutti i dettagli principali riguardo il concorso Guardia di Finanza 2023.

Concorso Guardia di Finanza 2023: posti

I posti banditi per il concorso Guardia di Finanza 2023 sono diversi: infatti, nel bando risulta che le posizioni da ricoprire sono ben 1230. Nello specifico, il ruolo che sarà assunto dalle unità selezionate sarà quello di Allievi Marescialli. Coloro i quali riusciranno a superare le prove del concorso accederanno al 95esimo corso che si svolgerà presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, il quale si svolgerà nell’anno accademico 2023/2024.

I posti saranno così suddivisi:

n. 1.135 posti per Allievi Marescialli del contingente ordinario, di cui: n. 21 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore; n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

n. 95 posti per Allievi Marescialli del contingente di mare, di cui: n. 25 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC); n. 20 per la specializzazione “nocchiere” (NCH); n. 40 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM); n. 10 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).



Guardia di Finanza, concorso: requisiti

Per poter partecipare al bando di concorso sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

diploma di istruzione secondaria;

a. appartenenti al ruolo sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi finanzieri e ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato 18 mesi di servizio del Corpo della Guardia di Finanza che: non abbiano superato il 35° anno di età; non abbiano demeritato durante il servizio prestato; se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, o se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità; non risultino imputati o condannati o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); non siano sospesi dal servizio o dall’impiego o in aspettativa; non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

b. cittadini italiani, anche se già alle armi, che: abbiano un’età compresa tra i 17 e i 26 anni; abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza; godano dei diritti civili e politici; non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; non sono stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o hanno rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; non sono stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; non sono imputati, non sono stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione; non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; non sono già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.



Concorso Guardia di Finanza: domanda e scadenza

Per poter presentare la domanda di ammissione al concorso è necessario completare l’apposita procedura online disponibile sul sito ufficiale dei concorsi della Guardia di Finanza entro le ore 12:00 del 23 marzo 2023. Si ricorda che per accedere alla compilazione della domanda è necessario autenticarsi con SPID o CIE. Per tutti i dettagli più approfonditi sul concorso, si rimanda alla lettura del bando integrale.