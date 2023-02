Sicilia, intossicazione da cannabis: bimbo di 18 mesi finisce in ospedale

Il piccolo è stato accompagnato al pronto soccorso dai genitori in stato soporifero, sono state avviate le indagini per comprendere al meglio la vicenda

Un altro caso di intossicazione da cannabis è stato individuato in Sicilia, si tratta nello specifico di un bimbo. Il fatto è stato segnalato presso l’ospedale pediatrico “G.Di Cristina” di Palermo. Il piccolo di appena 18 mesi è stato accompagnato al pronto soccorso dai genitori, in un profondo stato soporifero, i medici attraverso degli esami e delle analisi hanno confermato la positività alla cannabis.

Fortunatamente il bimbo sta meglio e va verso la guarigione, si ritrova ricoverato presso il reparto di neuropsichiatria infantile. Nel frattempo i sanitari hanno avvisato la magistratura e le forze dell’ordine che stanno facendo degli accertamenti in collaborazione con la procura dei minori per verificare le condizioni nelle quali vive il bimbo.

Desirèe Farinella, responsabile della direzione medica dell’ospedale “G. Di Cristina”, ha sottolineato: “Noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione. Dobbiamo fare comprendere ai genitori che anche piccolissime dosi assunte accidentalmente dai bimbi possono avere effetti gravissimi. Per quanto concerne l’accaduto la responsabile ha sottolineato: “Il fenomeno sociale è in crescita, come ospedale manteniamo alta l’attenzione su questo tipo di situazioni -continua -. Se alcuni bambini dopo qualche giorno di ricovero tornano a stare bene, è anche vero che in alcuni casi è stato necessario il ricovero in terapia intensiva”.