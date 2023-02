Test Medicina 2023: i posti disponibili provvisori

Test Medicina 2023: indicati i posti provvisori disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea. Firmati i relativi decreti: di seguito i numeri.

Test Medicina 2023: emergono ora dei numeri, seppur ancora provvisori, in merito alle immatricolazioni ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua italiana, Odontoiatria e protesi dentaria, e Medicina veterinaria per il prossimo Anno Accademico, quello 2023/2024. Di seguito i posti indicati ed ulteriori chiarimenti forniti in merito.

Test Medicina 2023: i posti provvisori

La definizione del numero di posti provvisori giunge con la firma dei relativi decreti, per mano del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. I posti per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ammontano a 14.787, di cui 576 riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero. Il decreto diffuso dal Ministero dell’Università e della Ricerca riferisce, infine, di;

1.384 posti provvisoriamente disponibili per i Corsi di laurea magistrale in Odontoiatria (di cui, in particolare, 95 riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero);

(di cui, in particolare, 95 riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero); 1.082 posti per i Corsi di Laurea in Medicina veterinaria (di cui, in particolare, 59 posti per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero).

Test Medicina 2023: verso novità

Si sa ormai che già quest’anno verrà riservata ai giovani interessati la possibilità di confrontarsi con la prove d’esame “TOLC” già al quarto anno di scuola superiore ed, eventualmente, più volte (in particolare fino a quattro). Ma non si esclude che il meccanismo di selezione dei futuri camici bianchi cambi, e molto presto: in verità emerge che un apposito gruppo di lavoro voluto dal Ministero attualmente è già al lavoro per far sì che questo cambi.

“Stiamo lavorando per un accesso sostenibile al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia“: è quanto annunciato, negli scorsi giorni, da Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca in carica.

Secondo quanto esplicitato dal Ministro, il tavolo tecnico in questione è incaricato di valutare il reale fabbisogno di medici, “andando oltre i freddi numeri”. Le prime risposte dovrebbero arrivare entro questa primavera.