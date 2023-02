Lavoro Sicilia: Poste Italiane, LIDL e IKEA assumono

Lavoro Sicilia: Poste Italiane, LIDL e IKEA alla ricerca di personale nell'Isola.

Lavoro Sicilia: diverse note aziende sono alla ricerca di personale da collocare in varie zone dell’Isola. Ecco quali sono le offerte più interessati e tutte le informazioni per potersi candidare con Poste Italiane, LIDL e IKEA.

Lavoro Sicilia: Poste Italiane

Poste Italiane è alla ricerca di portalettere da assumere a tempo determinato in tutte le province dell’Isola.

Il portalettere si occuperà principalmente di recapitare la posta, lettere, buste e pacchi, per uno stipendio mensile di circa 1.200 euro netti. I requisiti che dovranno soddisfare i candidati sono i seguenti:

diploma di scuola media superiore ;

; patente di guida in corso di validità idonea per la guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc).

La candidatura per il concorso Poste Italiane, assunzioni in Sicilia deve essere inviata entro il 12 febbraio 2023 alla piattaforma riservata per le assunzioni raggiungibile dalla sezione “Lavora con noi” del sito web di Poste Italiane dove bisognerà caricare il curriculum. Sarà possibile inviare candidature anche dopo il 12 febbraio, ma spontanee.

Lavoro Sicilia: LIDL

La catena europea di supermercati di origine tedesca è alla ricerca di risorse che dovranno ricoprire i ruoli di Addetto Vendite a chiamata e di Facility Specialist.

L’Addetto Vendite a chiamata verrà collocato presso il punto vendita di Castelvetrano (TP) e si occuperà di collaborare con il team per la gestione del punto vendita, rifornire i prodotti sugli scaffali e sistemare e pulire i locali.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Diploma di maturità;

Spiccato orientamento al cliente;

Attitudine al lavoro di squadra;

Affidabilità e flessibilità;

Approccio Multitasking.

Il Facility Specialist verrà collocato presso il punto vendita di Misterbianco (CT) e si occuperà di organizzare la manutenzione ordinaria o straordinaria del punto vendita, gestire i servizi di pulizia e sicurezza e produrre ed elaborare report.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Laurea ad indirizzo tecnico-gestionale (Gestione del costruito, Ingegneria Civile/Edile, Ingegneria meccanica, Ingegneria gestionale);

Preferenziale precedente esperienza di 1-2 anni in ambito tecnico – gestionale;

Elevata propensione al problem solving;

Ottime capacità organizzative e di pianificazione;

Buona predisposizione alle relazioni.

Per potersi candidare basta accedere al sito web di LIDL e andare alla sezione “Offerte di Lavoro”.

Lavoro Sicilia: IKEA

L’azienda multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa cerca un Addetto/a alla Logistica Part-Time e un Addetto/a Servizio Clienti Post Vendita Part-Time da collocare nell’unico punto vendita dell’Isola, situato a Catania.

L’ Addetto/a alla Logistica Part-Time si occuperà di verificare e assicurare la disponibilità dei prodotti, Preparare gli ordini che arrivano dal sito www.ikea.it, organizzare la merce e fare in modo che il negozio sia sempre fornito e gli articoli siano sempre disponibili.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

esperienza pregressa, anche minima, in realtà di magazzino, retail o simili;

attitudine al lavoro di squadra;

forte interesse per il mondo della logistica.

L’ Addetto/a Servizio Clienti Post Vendita Part-Time si occuperà di accogliere il cliente e rendere più facile il processo d’acquisto e supportare il cliente nelle operazioni post vendita.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

pregressa esperienza in Vendita, Servizio e/o Assistenza Clienti;

ottima propensione all’ascolto, alla comunicazione ed uno spiccato orientamento al cliente;

ottimo approccio al problem-solving, per gestire tutte le casistiche del post-vendita (es. Cambi, resi, consegne ecc.).

Per potersi candidare, bisogna accedere al sito web di IKEA, cercare la posizione di proprio interesse e cliccare su “candidati per una posizione lavorativa”.