Consorzio Autostrade Siciliane assunzioni: le figure ricercate

Consorzio Autostrade Siciliane ha avviato un nuovo procedimento di reclutamento: tante le figure ricercate. Di seguito i posti a disposizione e altri dettagli.

Consorzio Autostrade Siciliane: il CAS è pronto ad assumere nuovo personale. Di fatto, per un’adeguata gestione delle Autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela, occorrerebbe incrementare il numero di impiegati, ridotto anche dai recenti pensionamenti.

Per Tale ragione il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha avviato un nuovo processo di reclutamento.

Consorzio Autostrade Siciliane assunzioni

I nuovi impiegati verranno assunti attraverso procedure concorsuali: è quanto chiarito dallo stesso CAS. Attraverso queste, nei prossimi mesi si dovrebbe procedere con l’assunzione di ben 105 esattori, insieme a quella delle seguenti figure:

4 funzionari direttivi di area amministrativa,

di area amministrativa, 2 istruttori di area amministrativa,

di area amministrativa, 1 funzionario contabile ;

; 2 funzionari direttivi di area tecnica (di cui uno per l’area impiantistica e uno per l’area informatica);

di area tecnica (di cui uno per l’area impiantistica e uno per l’area informatica); 1 istruttore di area informatica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

In sintesi già a breve dovrebbe essere possibile ambire ad uno dei 115 posti menzionati.

Consorzio Autostrade Siciliane assunzioni: le riserve

Ma non è finita qui. Ulteriori 8 posti per diverse figure dovrebbero spettare a portatori di disabilità. I seguenti posti, in particolare:

4 posti da funzionario tecnico;

2 posti da istruttore tecnico;

ulteriori 2 posti, infine, da istruttore contabile.

Si fa riferimento ad un reclutamento in linea con le limitazioni disposte all’interno delle leggi finanziarie regionali che, da solo, certamente non riuscirà a colmare completamente e in maniera definitiva le esigenze del CAS. Si tratta, ad ogni modo, di un primo passo per l’ampliamento dell’organico dell’Ente in questione.

Concorsi Sicilia: altri Enti assumono

È sempre bene ricordare che attualmente altri Enti assumono in Sicilia. Basti pensare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta dalla Città Metropolitana di Catania, finalizzata alla copertura di ben 59 figure professionali e per cui è ancora possibile presentare la propria candidatura. O, ancora, le assunzioni legate alle Aziende Sanitarie Provinciali dell’Isola: quella di Agrigento, tra tutte. Si prevede la copertura di 26 figure professionali, tramite concorso pubblico.