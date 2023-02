Concorsi Sicilia, dalle ASP ai Comuni: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: per tutti coloro che ambiscono ad un impiego nel settore pubblico, ecco tutti i bandi previsti per diverse province dell'Isola.

Concorsi Sicilia: sull’Isola sono molti coloro che sono alla ricerca di un’occupazione e aspirano ad entrare a far parte del settore pubblico. La Regione Siciliana ha di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale un ampio ventaglio di opportunità che abbraccia diversi campi: ecco quali sono i bandi di concorso attivi e per quali province è possibile candidarsi.

Concorsi Sicilia: ASP di Agrigento

In merito al comparto sanità, è in arrivo un avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura dei seguenti 26 vari profili professionali da assumere con contratto a tempo indeterminato:

Ostetrico (4 posti);

(4 posti); Fisioterapista (5 posti);

(5 posti); Terapista occupazionale (1 posto);

(1 posto); Ortottista (2 posti);

(2 posti); Tecnico sanitario di radiologia medica (7 posti);

(7 posti); Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (4 posti);

(4 posti); Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (3 posti).

Per la scadenza relativa, si consiglia di consultare l’apposito comunicato nel quale si specifica che “Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

Concorsi Sicilia: Istituto Sperimentale Zootecnico

Nuovi posti di lavoro anche per il capoluogo siciliano: in particolare, si prevede una selezione volta al reclutamento presso l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia di Palermo, per il quale si assumono 27 unità da impiegare a tempo determinato dalla durata di un anno.

I profili professionali richiesti:

Controllori zootecnici (15 posti);

(15 posti); Tecnici informatici (4 posti);

(4 posti); Capo servizio centrale (1 posto);

(1 posto); Capo servizio CED (1 posto);

(1 posto); Agronomi (4 posti);

(4 posti); Veterinario (1 posto);

(1 posto); Addetto informatico per il servizio di assistenza tecnica (1 posto).

Per poter partecipare al suddetto bando, è necessario inoltrare online la domanda di ammissione tramite via PEC all’indirizzo iszsicilia@legalmail.it oppure personalmente, recandosi presso l’ufficio di Direzione dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia sito in via Roccazzo, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 febbraio 2023.

Città Metropolitana di Catania

I concorsi Sicilia riguardano anche la nostra città dove è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di ben 59 figure professionali:

Istruttore direttivo amministrativo (4 posti);

(4 posti); Istruttore direttivo di ragioneria (4 posti);

(4 posti); Istruttore direttivo tecnico (10 posti);

(10 posti); Istruttore direttivo tecnico ambientale (1 posto);

(1 posto); Istruttore direttivo informatico (1 posto);

(1 posto); Istruttore direttivo avvocato (1 posto);

(1 posto); Istruttore di ragioneria (6 posti);

(6 posti); Istruttore amministrativo (13 posti);

(13 posti); Istruttore tecnico (14 posti);

(14 posti); Istruttore informatico (2 posti);

(2 posti); Operatore amministrativo (3 posti).

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la comunicazione apposita in Gazzetta Ufficiale, in cui nel quale si specifica che il termine ultimo per poter effettuare la propria candidatura scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso.