Fuochi del Borgo iniziati soltanto intorno alle 6:40. Verso la salita di Sangiuliano.

Festa di Sant’Agata 2023: procede a rilento la processione. Basti pensare che soltanto alle ore 6:42 del mattino ha preso avvio il tradizionale spettacolo pirotecnico al Borgo.

Dopo i Fuochi del Borgo è cominciata la discesa del fercolo verso i Quattro Canti. L’attesa, ora, è tutta per la Salita di Sangiuliano, a cui seguiranno, tra il resto, il suggestivo canto delle monache benedettine in via Crociferi, poi il rientro in Cattedrale.