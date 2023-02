Sotto lo schermo era presente uno dei punti di raccolta della cera.

Non soltanto l’altarino votivo dedicato a Sant’Agata, in Piazza Palestro. Completamente incendiato anche un maxi schermo in Piazza Stesicoro, proprio davanti l’entrata dell’Anfiteatro romano.

Sotto lo schermo presente uno dei punti di raccolta della cera: proprio la concentrazione di ceri, insieme al vento, avrebbe innescato il rogo.