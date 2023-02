Concorsi pubblici, da Ministero Giustizia a Polizia: i bandi attivi

Concorsi pubblici: tanti i bandi in scadenza nelle prossime settimane, che riguardano Ministero della Giustizia, Istituto Nazionale di Astrofisica e Polizia di Stato.

Concorsi pubblici 2023: di seguito le informazioni principali sui bandi in scadenza tra febbraio e marzo.

Ministero della Giustizia

Selezione di 791 unità di personale per il Ministero della Giustizia. Nel dettaglio i ruoli ricercati sono:

360 funzionari della professionalità pedagogica ;

funzionari della ; 413 funzionari della professionalità di servizio sociale ;

funzionari della ; 18 conservatori.

I selezionati ricopriranno un ruolo non dirigenziale presso gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e l’Ufficio centrale archivi notarili. Il contratto sarà a tempo indeterminato.

I futuri candicati dovranno possedere uno dei seguenti titoli di laurea, L-19, LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, L-39, LM-87, LMG/01, 22/S. e per presentare la domanda, basterò collegarsi sul portale dell’ inPae il tempo ultimo per presentarla è fissato in data 13 febbraio.

Altro bando che arriva dal Ministero della Giustizia è riservato alla selezione di 400 notai. Tra i requisiti richiesti, spicca il possesso del titolo di laurea in Giurisprudenza e aver già svolto un periodo di praticantato di almeno 18 mesi. Inoltre, non bisogna essere stati dichiarati idonei in cinque concorsi precedenti a questo e non essere stato condannato per un reato non colposo.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato il 9 febbraio (ore 23:59). La domanda potrà essere presentata tramite il sito del Ministero della Giustizia, collegandosi con SPID, CIE o CNS.

Istituto Nazionale di Astrofisica

Anche per l’Istituto Nazionale di Astrofisica, si aprono le selezioni per varie figure, in particolar modo:

cinque ricercatori di II livello;

di II livello; otto dirigenti di ricerca di I livello;

di di I livello; due dirigenti tecnologi di I livello.

Si potrà presentare la domanda entro e non oltre il 26 febbraio.

Concorsi pubblici 2023: Polizia di Stato

Prevista anche la selezione di 2.138 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservata a coloro che posseggono i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età;

il diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo equipollente, utile a consentire l’iscrizione ad un corso di laurea universitario);

l’efficienza e l’idoneità fisica, psichica e attitudinale.

La domanda potrà essere inviata entro e non oltre il 2 marzo 2023 (ore 23:59). Bisognerà collegarsi, con SPID o CIE al sito della Polizia e andare sulla sezione dedicata ai concorsi. Il candidato dovrà munirsi anche di PEC per consentire l’invio di comunicazioni sulla procedura del concorso.