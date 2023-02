Festa di Sant’Agata 2023: il corteo della Carrozza del Senato [FOTO&VIDEO]

Iniziano le celebrazioni della festa di Sant'Agata 2023: oggi in giro per le vie catanesi il corteo della Carrozza del Senato, con le candelore e le 'ntuppatedde.

Iniziano le celebrazioni per le vie catanesi riguardo la festa per la santa patrona di Catania Sant’Agata, in particolare stamani alle 07:30 sono iniziate le Sante messe nella cappella di Sant’Agata a cui ha partecipato molta gente. Mentre da pochissimi minuti, precisamente alle 12:00, è iniziata la processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace alla Basilica Cattedrale.

L’attesa aumenta sempre di più, ma i catanesi sono già pronti di vedere la propria patrona. Ricordiamo che questa sera, alle 20:00 in piazza Duomo, saranno svolti gli Inni e le musiche classiche in onore di Sant’Agata eseguiti dalla Corale “G. Tovini”, diretto dal M° Pietro Valguarnera con a seguire il tradizionale spettacolo pirotecnico “I fuochi della Sira o’ Tri”.

Ma come da tradizione, la festa non terminerà qui. La festa proseguirà domani, 4 febbraio, col classico giro esterno e domani, 5 febbraio, con il giro interno con la fine che arriverà durante la mattinata del 6 febbraio.

Di seguito alcune foto del corteo di candelore, ‘ntuppatedde e della Carrozza del Senato.