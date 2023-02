Festa di Sant’Agata 2023, giro interno: il percorso completo

Festa di Sant'Agata 2023: il 5 febbraio è il giorno in cui la "Santuzza" compie il cosiddetto giro interno della città: ecco il percorso completo.

Festa di Sant’Agata 2023: il 5 febbraio è la giornata per eccellenza dei festeggiamenti della Santa Patrona di Catania. Infatti, proprio in questo giorno si celebra Sant’Agata e il programma dei festeggiamenti nella città di Catania prevede il percorso del giro interno. Si tratta della seconda parte della processione, iniziata il giorno precedente: ma quali zone interesserà? Ecco il percorso completo del giro interno e i momenti più attesi.

Festa di Sant’Agata 2023: il giro interno

Secondo quanto riportato nel programma della Festa di Sant’Agata 2023, la giornata del 5 febbraio si aprirà con la Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia alle ore 8:00, mentre alle ore 10:00, le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università si recheranno in Cattedrale da Palazzo degli Elefanti. Nello stesso giorno, saranno celebrate le Sante Messe in Cattedrale alle ore 13:00, 14:00 e alle ore 15:00.

Sarà alle ore 17:00 che la Processione delle Sacre Reliquie avrà inizio per via Etnea, toccando le seguenti aree:

Via Caronda;

piazza Cavour;

via Etnea;

via Sangiuliano;

Crociferi;

piazza S. Francesco d’Assisi;

via della Lettera;

via Garibaldi;

piazza Duomo, dove è previsto il rientro in Cattedrale, e la celebrazione di benedizione e di ringraziamento.

5 febbraio: i momenti più attesi della Festa

Sebbene la Festa di Sant’Agata sia molto sentita in ogni sua parte, non solo a Catania, alcuni momenti del giro interno di giorno 5 febbraio sono certamente tra i più attesi dei festeggiamenti. Si tratta dei seguenti:

Fuochi d’articifio in piazza Cavour (‘u focu do Buggu) , percepibili per tutta la città, che rompono il silenzio della notte;

, percepibili per tutta la città, che rompono il silenzio della notte; Salita di via Sangiuliano (a ‘cchianata di Sangiuliano) , dove il fercolo è trainato nella ripida e stretta salita di Sangiuliano sino all’incrocio con via Crociferi;

, dove il fercolo è trainato nella ripida e stretta salita di Sangiuliano sino all’incrocio con via Crociferi; Canto delle suore Benedettine, eseguito in latino dalle suore di clausura, è una delle tradizioni più forti ed emozionanti dell’intera festa.

Festa di Sant’Agata 2023: meteo 5 febbraio

Secondo le previsioni del momento, la giornata del 5 febbraio non dovrebbe preoccupare i devoti che attendono di riabbracciare Sant’Agata. Infatti, sia per domenica 5 febbraio che per lunedì 6 è previsto cielo sereno o poco nuvoloso, quest’ultimo soprattutto nell’arco della tarda mattinata di lunedì.

Tuttavia, se le temperature previste per domenica 5 febbraio oscilleranno tra i 6 e i 14 gradi, nel corso della notte è previsto un drastico abbassamento. Infatti, giorno 6 le temperature andranno dai 2 ai 12 gradi e, in particolare, tra le 3:00 di notte e le 7:00 del mattino di giorno 6 febbraio le temperature si fermeranno tra i 4 e i 2,4 gradi.