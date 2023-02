Festa di Sant’Agata 2023, giro esterno: zone interessate e momenti più attesi

Festa di Sant'Agata 2023: il 4 febbraio Catania riabbraccia ufficialmente la propria Patrona. Previsto per quel giorno il cosiddetto "giro esterno": i dettagli.

Festa di Sant’Agata 2023: il 4 febbraio, si sa, è il giorno riservato al cosiddetto “giro esterno” del fercolo. Ma quali punti del capoluogo etneo verranno toccati e quali saranno i momenti più salienti della giornata? Di seguito i dettagli.

Festa di Sant’Agata 2023: il “giro esterno” nel dettaglio

Il programma ufficiale della Festa fornisce i dettagli sull’itinerario del fercolo previsto per sabato 4 febbraio. Prima di riferirli, andrà menzionata l’imperdibile “Messa dell’Aurora”, celebrata a partire dalle ore 6:00 del mattino da S. E. Monsignor Arcivescovo: quest’ultimo, al termine della celebrazione, benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del Rosario”.

Dopo le riflessioni di Monsignor Barbaro Scionti in piazza Duomo, previste per le ore 7:00, si darà il via alla processione delle Reliquie della Patrona della città.

Partendo da Porta Uzeda, la processione proseguirà per:

via Cardinale Dusmet (previsto un omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto davanti alla cappella del Santissimo Salvatore);

via Calì;

piazza Cutelli;

via Vittorio Emanuele;

piazza dei Martiri (previsto omaggio dei disabili);

via VI Aprile,;

viale della Libertà;

piazza Iolanda.

via Umberto;

via Grotte Bianche;

piazza Carlo Alberto (dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine previsto anche l’omaggio dei Padri Carmelitani).

La processione continuerà, poi, verso la centralissima piazza Stesicoro, dove l’Arcivescovo terrà il tradizionale messaggio alla Città. Dopo la salita dei Cappuccini e dopo aver raggiunto piazza San Domenico, le Sacre Reliquie raggiungeranno poi la Chiesa di Sant’Agata la Vetere: prevista, a questo punto, la Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di Sant’ Agata V. M. La processione proseguirà, poi, per:

via Plebiscito (nord);

via Vittorio Emanuele;

piazza Risorgimento;

via Aurora;

via Palermo;

piazza Palestro;

via Garibaldi;

via Plebiscito (sud);

via Dusmet

Infine le reliquie faranno rientro in piazza Duomo da Porta Uzeda.

Festa di Sant’Agata 2023: i momenti più attesi

La giornata sarà ricca di momenti emozionanti. Tra i più attesi, sicuramente: