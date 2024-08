Sant’Agata 17 agosto: intorno alle 8:17 di questa mattina, il volto della Santa Patrona è tornato a incrociare nuovamente quello dei suoi concittadini e devoti, per l‘898° anniversario della traslazione delle reliquie che da Costantinopoli tornarono a Catania nel 1126. Una cattedrale affollata ha atteso, con gioia, l’uscita del busto reliquiario dal sacello che si trova, ora, esposto sull’altare maggiore, dopo aver percorso parte della navata per poi tagliare verso il centro della Basilica.

Sant’Agata 17 agosto: il programma di oggi

Nel corso della giornata odierna, ci saranno Sante Messe ogni ora, alle 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e la solenne celebrazione eucaristica delle ore 19 al termine della quale si darà il via alla processione. A partire dalle ore 10, invece, le reliquie verranno prelevate dallo scrigno argenteo per poter procedere al tradizionale rituale del bacio fino alle ore 13:30 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18.

Assente, purtroppo, l’arcivescovo Luigi Renna, colto da infarto nei giorni scorsi ma in fase di ripresa che, quindi, non potrà presiedere la solenne celebrazione eucaristica che precederà l’inizio della processione. Nel corso del momento di preghiera di ieri, dinanzi all’altarino di via Dusmet, gli è stato dedicato un pensiero.

Sant’Agata 17 agosto: l’itinerario della processione

La processione di stasera con il mezzo busto di Sant’Agata, accompagnato dalle reliquie all’interno dello scrigno, percorrerà in senso inverso il tragitto di ieri, nel corso della processione del Velo. Dopo l’uscita in piazza Duomo dalla navata centrale si girerà, quindi, per Porta Uzeda, per poi passare da via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido con la tradizionale sosta e lo spettacolo pirotecnico, via Vittorio Emanuele e il giro di piazza Duomo prima di fare rientro in Basilica Cattedrale.

Ai festeggiamenti, come sempre, parteciperà la candelora di Monsignor Ventimiglia, la più piccola. Era prevista anche la partecipazione del cereo del Circolo Cittadino Sant’Agata, in occasione dei 150 anni dalla fondazione, rinviando le manifestazioni, a causa del momento delicato che sta attraversando l’arcivescovo Renna. “Il Presidente del Circolo Cittadino Sant’Agata, unitamente all’Assistente Spirituale, considerato il delicato momento di salute che sta attraversando Sua Ecc.za l’Arcivescovo — si legge in una nota dell’associazione —, hanno deciso di rinviare le manifestazioni programmate nell’ambito dei 150° della Fondazione del Circolo, tra cui l’uscita del Cereo. La Mostra fotografica, che avrebbe dovuto inaugurare l’Arcivescovo, essendo ormai già allestita, sarà comunque aperta al pubblico come da programma”.

Se la candelora di Monsignor Ventimiglia è sempre stata una partecipante fissa per i festeggiamenti estivi, nell’edizione del 2019 si unirono anche il cereo dei fiorai, dei fruttivendoli, dei pizzicagnoli e del Villaggio Sant’Agata.

L’ appuntamento è, quindi, a stasera, con Sant’Agata che tornerà a riaffacciarsi sulla piazza Duomo e percorrere questa breve ma molto sentita processione estiva, in attesa di febbraio 2025.