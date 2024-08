Sant’Agata d’agosto: via ai festeggiamenti estivi della Santa Patrona di Catania, per l’898° anniversario della traslazione delle reliquie che, nel 1126, tornarono a Catania da Costantinopoli. La giornata odierna è stata quella inaugurale, con la consueta processione del Velo, accompagnato dalle autorità, dai membri del clero e dalle associazioni agatine. Domani, invece, l’appuntamento è alle 8:00 per rivedere il volto di Agata che sarà esposta sull’altare maggiore per poi, in serata, iniziare la breve processione a spalla.

La processione del Velo

Poco dopo le ore 19, alla fine della messa delle 18, si è dato il via alla processione dell’importante reliquia del culto agatino. Il Velo ha attraversato la navata centrale, per poi fare il giro di piazza Duomo e percorrere la via Vittorio Emanuele. La processione si è, successivamente, snodata per piazza San Placido, via Porticello, via Dusmet e il rientro in cattedrale da Porta Uzeda. Come sempre, una grande partecipazione del pubblico che, nonostante il periodo di ferie, è accorso numeroso per prendere parte al primo dei giorni clou dei festeggiamenti agatini estivi.

Il percorso di domani con il busto reliquiario ripercorrerà gli stessi luoghi della processione odierna ma in senso opposto, con la via Dusmet che sarà, dunque, la prima via in cui si transiterà.

Celebrazioni che quest’anno avranno un sapore diverso, vista l’assenza dell’arcivescovo, Monsignor Luigi Renna, colto da un infarto nei giorni scorsi e ora in fase di ripresa.

Momenti di preghiera

Processione del velo di Sant’Agata scandita da 3 momenti di preghiera, con il primo davanti la chiesa di San Placido e il secondo all’altarino di via Porticello. Il terzo e più importante momento di preghiera è stato quello dell’altarino di via Dusmet raffigurante la Santa Patrona, nel corso del quale non è mancato un pensiero all’arcivescovo Renna. Riflessioni sul tema del viaggio, nel corso delle preghiere, quel viaggio che hanno dovuto affrontare le reliquie di Sant’Agata che furono riabbracciate dal popolo catanese il 17 agosto del 1126, grazie all’importante contributo di Gisliberto e Goselmo.

Anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha voluto fare un intervento nel corso di questa sosta dinanzi all’altarino. Il primo cittadino etneo ha insistito, anch’esso, su questo tema del viaggio. Non è mancato, infine, un invito al rispetto della città. “Io spesso temo che noi catanesi non siamo consci di quanto sia straordinaria la nostra città — ha detto Trantino —. Ci sono cose che non vanno? Prendetevela con me, non prendetevela con Catania. Catania merita altro, merita molta più attenzione e molto più amore. Tutti noi possiamo essere protagonisti e onorare la città di Agata, perché Agata non si onora il 16 e 17 di agosto o il 4 e il 5 di febbraio. Agata si onora ogni giorno”.

Al termine del momento di preghiera, il rientro in cattedrale da Porta Uzeda, con la benedizione per intercessione di Sant’Agata con il Velo che farà ritorno nello scrigno dove è custodito tutto l’anno per poi uscire nuovamente nella giornata di domani, insieme alle altre reliquie, per il tradizionale rito del bacio.

Il programma di domani

Le celebrazioni di domani inizieranno molto presto, con il busto reliquiario che verrà esposto sull’altare maggiore intorno alle 8, al termine della prima messa della mattina. Seguiranno le Sante Messe alle ore 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e la solenne celebrazione eucaristica delle ore 19 al termine della quale si darà il via alla processione che, come già anticipato, percorrerà l’itinerario inverso di quella di oggi.