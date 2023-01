Sicilia, Petyx aggredita: intervistava cittadini su arresto Messina Denaro

La nota inviata siciliana del programma satirico "Striscia la Notizia" è stata aggredita a Campobello di Mazara mentre realizzava delle interviste riguardo l'arresto di Messina Denaro.

Nel corso della puntata trasmessa ieri sera, 26 gennaio, Striscia la Notizia ha mostrato le immagini dell’aggressione subita da Stefania Petyx e dalla sua troupe in Sicilia. L’inviata siciliana del programma satirico di Canale 5 si trovava a Campobello di Mazara, dove stava realizzando un servizio riguardo l’arresto dell’ex latitante Matteo Messina Denaro.

Nel corso del servizio, Stefania Petyx intervista i cittadini di Campobello a proposito dell’arresto del boss mafioso, oltre a chiedere un selfie contro la mafia. Tuttavia, non tutti hanno gradito il lavoro dell’inviata di Striscia la Notizia, per il quale è stata minacciata, spintonata e quasi investita da un uomo con uno scooter che aveva minacciato anche in cameraman.

Il video dell’aggressione è stato pubblicato da Striscia la Notizia ed è disponibile online, sul sito del noto programma satirico di Canale 5.