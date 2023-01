Poste Italiane, assunzioni in Sicilia: requisiti e come candidarsi

Poste Italiane: assunzioni in Sicilia. Presenti più posizioni destinate ad incuriosire anche i giovani: di seguito requisiti, scadenze e modalità da seguire.

Poste Italiane: assunzioni anche in Sicilia.L’azienda italiana leader nel settore dei servizi postali, bancari e finanziari è attualmente alla ricerca di nuove figure. Di seguito tutti i dettagli sulle posizioni attualmente aperte.

Poste Italiane: assunzioni per consulenti finanziari

In primo luogo si ricercano brillanti laureati da assumere come consulenti finanziari, sull’intero territorio nazionale. I candidati dovranno dimostrare ottime capacità di comunicazione e di relazione, oltre che un’ottima conoscenza del pacchetto Office.

Sarà possibile inviare la propria candidatura, tramite la sezione Posizioni aperte interna al sito ufficiale di Poste Italiane, entro e non oltre le ore 23:59 del 31 gennaio 2023. Dopo l’invio, chiunque verrà considerato idoneo, verrà contattato per prender parte al Virtual Recruiting Day, ovvero l’evento online di presentazione dell’azienda. In tal modo gli interessati potranno ottenere tutte le informazioni utili.

Poste Italiane: posizione per “Junior Real Estate Engineer”

Le opportunità riservate a chi è possesso di un titolo non sono finite qui. Poste Italiane è pronta ad assumere anche quei neolaureati che abbiano conseguito da meno di 12 mesi la Laurea magistrale in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, delle Costruzioni, Gestionale, Meccanica o Elettronica/Elettrotecnica e Industriale.

Anche in questo caso si tratta di una posizione riservata anche a chi abita in Sicilia: di fatto, tra le sedi di lavoro indicate, è presente anche Palermo.

Come indicato nel sito ufficiale, si offre “un percorso iniziale di stage della durata di 6 mesi” durante il quale sarà possibile sviluppare le proprie competenze, in linea con il processo evolutivo di Poste Italiane e in coerenza con i processi di modernizzazione in atto nel Paese.

Anche in questo caso candidarsi risulterà semplice. Basterà:

accedere alla sezione Posizioni aperte disponibile nell’area Carriere interna al sito aziendale; selezionare la posizione Junior Real Estate Engineers; compilare il form e inviare la candidatura.

La scadenza per l’invio è fissata al 28 febbraio 2023.