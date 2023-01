Concorsi Sicilia, opportunità in Comuni e ASP: i bandi

Concorsi Sicilia 2023: la Gazzetta Ufficiale riporta diversi bandi a dir poco allettanti. Opportunità in ASP e Comuni dell'Isola: le principali informazioni.

Concorsi Sicilia: interni alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 gennaio 2023, diversi bandi destinati ad attirare l’attenzione di chi ambisce a trovare un impiego nell’Isola. Di seguito le principali informazioni.

Offerte lavoro Catania e provincia: Comune di Adrano

In Gazzetta Ufficiale, oltre che sul sito del Comune di Adrano, recentemente sono stati pubblicati diversi avvisi di selezione pubblica, per titoli ed esami. Per citarne alcuni:

indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esperto contabile (categoria giuridica D, economica D1, del C.C.N.L. comparto funzioni locali) a cui offrire un impiego a tempo determinato e part-time (da ventiquattro ore settimanali). Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi e registrandosi al link www.econcorsi.com/concorsi/adrano/; indetto un concorso pubblico, sempre per titoli ed esami, volto alla copertura di un posto di ingegnere esperto in lavori pubblici (categoria giuridica D, economica D1, del C.C.N.L. comparto funzioni locali). In questo caso si fa riferimento ad un impiego a tempo pieno e determinato. Anche in questo caso la domanda di ammissione al concorso andrà presentata telematicamente, collegandosi e registrandosi al link: www.econcorsi.com/concorsi/adrano/.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura dei bandi in formato integrale, disponibili sul sito istituzionale del Comune di Adrano ( sezione Amministrazione trasparente e sottosezione Bandi di concorso.

Concorsi Sicilia: ASP di Ragusa

Tra i bandi presenti in Gazzetta Ufficiale, uno riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto da dirigente medico (disciplina Medicina trasfusionale). Si assume a tempo indeterminato.

Sarà possibile presentare domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Per ulteriori informazioni, anche in questo caso si rimanda alla lettura del bando in formato integrale.

Concorsi Sicilia: ASP di Caltanissetta

L’ultimo bando riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. In questo caso il concorso pubblico, ancora per titoli ed esami, è volto alla copertura in ruolo di 192 posti vacanti di dirigente medico, per varie discipline.

Anche in questo caso la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.