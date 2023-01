Casting in Sicilia per nuovo film, si cercano giovanissimi: anche senza esperienza

I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione.

Nuova opportunità per giovani siciliani. La Indigo film è alla ricerca di ragazzi, anche senza esperienza nell’ambito della recitazione ma con età compresa tra i 10 e i 12 anni. I giovani scelti interpreteranno due importanti ruoli nel nuovo film dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Casting in Sicilia: i requisiti richiesti

Come già anticipato, per il nuovo film dei due noti registi si ricercano, in particolare, dei ragazzi: i candidati, tuttavia, dovranno essere originari delle sole province di Palermo e Trapani.

Per il ruolo del protagonista all’età di 11 anni, si ricercano giovanissimi con le seguenti caratteristiche:

capelli ramati rossi;

occhi marroni;

corporatura esile;

caucasico.

Per il ruolo del figlio del protagonista, invece, si ricerca un bambino caucasico, con occhi marroni, capelli castani e corporatura esile.

Come partecipare?

I genitori dei ragazzini interessati a prender parte al casting sono tenuti ad inviare un’email entro il 5 febbraio 2023, all’indirizzo lacbambini@gmail.com, allegando (in file singoli):

una foto recente del bambino in primo piano su sfondo neutro (no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare); una foto recente del bambino a figura intera su sfondo neutro (no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare); dati anagrafici completi del bambino e altezza del minore (da precisare nel corpo della mail); due contatti telefonici dei genitori.

Si esplicita che non verranno accettati file inviati tramite Wetransfer, JumboMail, Google Drive o pdf contenenti foto. Risulterà, infine, necessario scaricare e compilare la liberatoria Indigo, corredata dei documenti del bambino e dei genitori.