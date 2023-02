Nuovo casting per un film, si cercano giovani siciliani: come partecipare

Ancora un casting per un film rivolto a giovani siciliani: di seguito tutte le informazioni utili per gli interessati.

Risale agli scorsi giorni la notizia di casting in Sicilia per il nuovo film dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, rivolti a giovani di età compresa tra i 10 e i 12 anni: per partecipare, tuttavia, resta ormai poco tempo.

La buona notizia è che la produzione è pronta a selezionare altre figure. Organizzata, di fatto, una nuova selezione, gestita da Talè Casting di Valeria Piraino ed Erika Capizzo: l’agenzia ricerca, in particolare, una ragazza di 12-13 anni e di un ragazzo di 15-16 anni, esclusivamente siciliani, più in particolare delle province di Trapani o Palermo.

Casting in Sicilia: chi si ricerca

In primo luogo, come già anticipato, si ricerca una ragazza di 12-13 anni, con determinate caratteristiche. Le seguenti:

caucasica;

capelli castano scuro;

occhi marroni.

Non sarà necessario aver maturato esperienze pregresse nel campo della recitazione.

Si ricerca, inoltre, un ragazzo di 15-16 anni, che presenti queste caratteristiche:

caucasico;

capelli castani;

occhi marroni;

corporatura esile;

naso aquilino.

Anche per tale figura, non risulterà necessario dimostrare esperienze pregresse nel campo della recitazione.

Casting in Sicilia: come partecipare?

Chiunque punti a far partecipare i propri figli ad uno dei casting in questione, è tenuto ad inviare all’indirizzo email lacragazzi@gmail.com, la candidatura allegando:

una foto recente del bambino/a in primo piano; una foto recente del bambino/a figura intera; dati anagrafici completi del bambino/a; due contatti telefonici del genitori.

Occorrerà, infine, compilare e allegare la liberatoria INDIGO, corredata dai documenti di identità del bambino e dei genitori.