Concorsi Sicilia: posizioni aperte in ASP ed enti di ricerca dell’Isola

Concorsi Sicilia, sono diverse i bandi di lavoro al momento disponibili per chi è alla ricerca di un'occupazione pubblica: ecco alcuni esempi.

Concorsi Sicilia: in arrivo in questo nuovo anno diversi bandi al fine di aumentare le assunzioni lavorative per diverse mansioni. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorsi Sicilia: assunzioni a Catania

Nuove opportunità di lavoro per concorsi Sicilia in questo nuovo anno. In particolare il Consiglio nazionale delle ricerche istituto per la microelettronica e microsistemi è alla ricerca di 11 assunzioni con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio nazionale delle ricerche con sede a Catania.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite internet, utilizzando un’applicazione disponibile nell’area concorsi del sito CNR. Le domande dovranno essere presentate entro il 29 gennaio. Inoltre, una volta assunti, si avrà a disposizione un contratto a tempo determinato.

Subito lavoro Sicilia: ASP di Palermo

Concorsi Sicilia disponibili anche per la città di Palermo. In particolare, per quest’ultima, è stato indetto un concorso per coprire le assunzioni di quindici unità di dirigente medico di radiodiagnostica, trentasei unità di dirigente medico di medicina fisica e riabilitativa due unità di dirigente medico di pediatria. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica entro giorno 2 febbraio 2023 a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’ASP di Palermo, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Lavoro Sicilia: Istituto risorse biologiche e biotecnologie marine

Concorsi Sicilia indetti anche a Messina, dal momento che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine di Messina è alla ricerca di ben 8 assunzioni con profilo professionale di ricercatore III livello presso la loro sede di Messina. La domanda di assunzione dovrà essere compilata e presentata utilizzando un’applicazione informatica disponibile nel sito CNR.

Si ricorda ancora una volta che le domande al concorso dovranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite internet entro il 9 febbraio 2023.