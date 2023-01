Ministero dell’Agricoltura, 300 assunzioni a tempo indeterminato in arrivo: i dettagli

Ministero dell'Agricoltura assume: si riservano posti a tempo indeterminato. Quali sono le figure richieste? Di seguito i primi dettagli emersi in merito.

Ministero dell’Agricoltura: proprio tale Ente dovrebbe ben presto fornire nuove allettanti opportunità di lavoro. Previste, di fatto, ben 300 nuove assunzioni, e a tempo indeterminato. Di seguito i dettagli emersi.

Ministero dell’Agricoltura, assunzioni in arrivo: le figure ricercate

Recentemente il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) ha ottenuto l’ok necessario per procedere con nuovi reclutamenti. La Legge di Bilancio 2023, di fatto, ha autorizzato le nuove assunzioni presso l’Ente in questione, e anche tramite procedure concorsuali.

Si punta, in particolare, ad ottenere un incremento di ben 263 posti della dotazione organica. Ma di cosa si occuperanno, in particolare, i neo assunti?

Chi si aggiudicherà uno dei posti messi a disposizione, svolgerà attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell’ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy. Attività, queste, svolte dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Emerge, inoltre, che i soggetti assunti verranno inquadrati nell’Area dei funzionari del nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021, Comparto Funzioni Centrali.

Assunzioni Ministero dell’Agricoltura: come?

Le nuove assunzioni presso il Ministero dell’Agricoltura potranno essere determinate:

dallo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati; da procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; da nuove procedure concorsuali.

In merito all’ultimo punto, si esplicita che per eventuali nuovi concorsi il Ministero in questione potrà avvalersi della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam).

Ministero dell’Agricoltura: la pubblicazione dei bandi

Le nuove assunzioni presso il Ministero dell’Agricoltura attireranno l’attenzione di molti ma ulteriori dettagli in merito verranno indicati soltanto da bandi non ancora consultabili. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di fatto, è attesa per le prossime settimane: gli interessati dovranno, dunque, attendere prima di ambire ad un posto.