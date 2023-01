Concorsi Sicilia, dall’Università alle ASP: i bandi in scadenza

Concorsi Sicilia: sono diversi gli enti pubblici che cercano personale. Dal campo universitario a quello medico, ecco quali sono i bandi in scadenza da segnare in agenda.

Concorsi Sicilia: per tutti coloro che sono interessati ad entrare a far parte del settore pubblico, sono diverse le opportunità che la Regione offre pubblicati in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, per non perdere l’occasione, è opportuno prendere nota delle date utili entro le quali bisognerà inoltrare la propria candidatura: dal ramo universitario a quello medico, ecco quali sono i bandi prossimi in scadenza.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

Per chi ambisce a lavorare nei poli universitari, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha indetto un concorso, relativamente all’Università degli Studi di Palermo, volto alla copertura di 12 posti a tempo determinato in qualità di tecnologi. Requisito indispensabile è il conseguimento di un diploma di maturità.

Il tempo massimo per poter inviare la candidatura è entro e non oltre lunedì 16 gennaio.

Policlinico “Gaetano Martino” di Messina

Passando ai concorsi Sicilia di aera medica, è in corso il bando di selezione pubblica per la copertura di 2 posti di dirigente medico presso la suddetta azienda universitaria, con assunzione a tempo indeterminato.

Procedura di selezione

Per poter entrare a far parte del “Gaetano Martino”, oltre ad essere in possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia ed essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei medici, bisognerà superare l’esame di ammissione che sarà così articolato:

Prova scritta,

Prova pratica,

Prova orale.



Per informazioni più dettagliate, si consiglia di consultare l’apposito bando, ricordando che è il termine ultimo per inoltrare online la domanda è fissato a lunedì 16 gennaio.

Concorsi Sicilia: ASP di Siracusa

Anche l’ASP di Siracusa ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 99 medici specializzati in diverse discipline da impiegare a tempo indeterminato

Anestesia e rianimazione (10 posti);

Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (20 posti);

Malattie dell’apparato respiratorio (2 posti);

Malattie infettive (3 posti);

Ematologia (2 posti);

Geriatria (5 posti);

Medicina fisica e riabilitazione (5 posti);

Psichiatria (10 posti);

Urologia (1 posto);

Farmacologia e tossicologia clinica (1 posto);

Medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro (4 posti);

Direzione medica di presidio ospedaliero (1 posto);

Neurologia (2 posti);

Ostetricia e ginecologia (10 posti);

Otorinolaringoiatria (1 posto);

Radiodiagnostica (1 posto);

Organizzazione dei servizi sanitari di base (12 posti);

Igiene epidemiologia e sanità pubblica (2 posti);

Dirigente veterinario. sanità animale (2 posti);

Dirigente veterinario disciplina: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (1 posto);

Dirigente veterinario disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (2 posti).

Procedura di selezione

Anche per questo concorso la tipologia di selezione è la stessa e, dunque, prevede:

Prova scritta,

Prova pratica,

Prova orale.

La domanda va presentata telematicamente tramite e-mail concorsi@pec.asp.sr.it entro e non oltre domenica 22 gennaio.