Lavoro Catania: posizioni aperte da LIDL, IKEA e Enel

Lavoro Catania: LIDL, IKEA ed Enel cercano personale nella città etnea, perché non dare un'occhiata? Di seguito tutto ciò che c'è da sapere per potersi candidare.

Lavoro Catania: LIDL, IKEA e Enel sono alla ricerca di personale da collocare nei punti vendita della città etnea. Di seguito, le offerte più interessanti e tutte le informazioni necessarie per potersi candidare.

Subito lavoro Catania: LIDL

LIDL, la nota catena di supermercati, è in cerca di personale da assumere nel punto vendita in Via Felice Fontana, a Catania. In particolare, la figura ricercata è quella di Assistant Store Manager, cioè Commesso Specializzato, che lavorerà part-time.

Le principali mansioni per questa offerta lavoro Catania sono le seguenti:

Gestione del personale, definendo i turni e organizzando le attività di formazione per gli Addetti Vendite;

Verifica dei prezzi e dell’assortimento dei prodotti esposti;

Cura dell’aspetto del Punto Vendita (pulizia e ordine);

Garanzia del rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari (HACCP);

Assistenza al cliente;

Sostituzione del Capo Filiale in sua assenza.

Per potersi candidare, inoltre, è importante avere i seguenti requisiti:

Diploma di maturità o Laurea;

Precedenti esperienze nel retail o nella Grande Distribuzione Organizzata;

Flessibilità e dinamicità;

Attitudine al lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Offerte lavoro Catania: IKEA

Infine, anche IKEA assume: l’azienda cerca Addetto vendita e recupero mobili part-time. Si tratta di un contratto a tempo determinato che prevede un impegno di 20 ore settimanali, dedicato a chi ha una grande passione per l’home fournishing.

La risorsa contribuirà infatti a migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti, massimizzare le vendite e controllare che i prodotti siano sempre in perfette condizioni.

Tra i requisiti è preferibile avere esperienza pregressa nel campo della vendita e recupero mobili.

Lavoro Catania: Enel assume

La multinazionale italiana dell’energia cerca persone da assumere come Product Quality Specialist e Specialista Finanza Agevolata.

Per quanto riguarda il posto di Product Quality Specialist, da inserire nel team 3Sun GigaFactory, si cercano candidati preferibilmente in ingegneria elettronica, gestionale, informatica o lauree scientifiche con:

Conoscenza di base della norma ISO 9001:2015 e dei principali standard IEC in ambito fotovoltaico;

Conoscenza di base dei moduli fotovoltaici ;

; In grado di lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale;

Forti capacità interpersonali e di leadership;

Buona conoscenza della lingua inglese ;

; Buona padronanza degli applicativi di Microsoft Office ;

; Conoscenza di base dell’applicativo SAP.

Si ricorda inoltre che la scadenza per mandare la propria candidatura è il 17 gennaio.

Nel caso dell’offerta lavorativa di Specialista Finanza Agevolata, invece, la scadenza è posta al 29 gennaio e si cercano persone con: