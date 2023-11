La Norvegia assume infermieri italiani: 3500 euro mensili, voli e alloggi pagati

Assunzioni con benefit in Norvegia per infermieri italiani. Il sindacato Nursing up lancia l'allarme: in 3 anni persi 7mila professionisti.

Assunzioni a tempo indeterminato, stipendio alto e benefit per quanto riguarda voli e alloggio. È la proposta di reclutamento della Norvegia per gli infermieri italiani e per opzionare, fin da subito, i migliori studenti. Nel mirino, infatti, ci sono anche coloro i quali sono iscritti all’ultimo anno di infermieristica.

Lo stipendio e le ore settimanali

La paga è fino a 3500 euro netti, escluse premialità, in molti casi anche affitto e bollette pagate, volo pagato dall’Italia e contratti a tempo indeterminato. Opportunità, dunque, allettanti e he rappresentano vere e proprie scelte per la vita.

Le ore medie di lavoro girano attorno alle 37,5 settimanali.

Formazione linguistica sul posto

Ciò che incentiva ancora di più l’offerta è il fatto che non è richiesta alcuna conoscenza base preliminare del norvegese, o almeno non nell’immediato. Saranno, invece, previsti corsi di lingua locale direttamente sul posto, che rientrano tra le priorità di inserimento per gli infermieri italiani che decideranno di trasferirsi in terra norvegese.

L’ allarme del sindacato

Di fronte a queste proposte dall’estero che si stanno sempre più evolvendo negli ultimi anni e che sono sempre più difficili da rifiutare, Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up Sindacato Nazionale Infermieri, lancia l’allarme: “Se i nostri studenti giovani laureati andranno a lavorare in Norvegia, chi resterà a prestare servizio per I cittadini italiani? Negli ultimi tre anni, ben 7mila infermieri italiani hanno lasciato il nostro Paese — ha dichiarato De Palma —. E tra pochi giorni, il 5 dicembre prossimo, “stanchi e logorati come non mai, incroceranno le braccia in uno sciopero che unisce la nostra protesta a quella di alcuni sindacati dei medici. Tutto questo – conclude — mentre l’Europa pesca a piene mani addirittura aprendo le selezioni ai nostri migliori studenti non ancora laureati”.