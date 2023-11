Concorso Ministero Giustizia: come partecipare

Concorso Ministero Giustizia 2023: come partecipare? Di seguito i requisiti e tutte le informazioni necessarie per gli interessati per potersi candidare al bando.

Concorso Ministero Giustizia: è stato indetto il concorso 2023 per funzionari DAP. La selezione pubblica è infatti finalizzata ad assumere a tempo indeterminato 107 funzionari contabili del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del dicastero. Di seguito i dettagli per gli interessati.

Concorso Ministero Giustizia: come fare domanda

Chiunque voglia fare domanda e abbia i requisiti necessari, può farlo presentando la propria candidatura al concorso entro il 13 dicembre 2023 tramite il portale inPA, cliccando sul link “Invia la tua candidatura”.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID / CIE / CNS o credenziali eIDAS ed occorre precisare il recapito e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC), personalmente intestata, dove i candidati intendono ricevere le comunicazioni sul concorso.

Concorso Ministero Giustizia: i requisiti

Il concorso Ministero della Giustizia 2023 è aperto alla partecipazione di candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana (sono ammesse, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38);

(sono ammesse, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, commi 1, 2 e 3 bis, e i familiari di cittadini dell’Unione ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38); godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di funzionario contabile;

allo svolgimento delle mansioni di funzionario contabile; qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

I concorrenti devono possedere anche uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea (DL) in: Economia e commercio ;

; laurea (L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche;

(L): L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche; laurea magistrale (LM): LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze economico-aziendali;

(LM): LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze economico-aziendali; laurea specialistica (LS): 64/S scienze dell’economia, 84/S scienze economico-aziendali;

(LS): 64/S scienze dell’economia, 84/S scienze economico-aziendali; titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Concorso Ministero Giustizia: la scelta della sede

I candidati dovranno scegliere la sede di assegnazione secondo l’ordine della graduatoria finale (fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della Legge 104/1992). Di conseguenza, i primi in graduatoria saranno i primi a poter scegliere la sede di lavoro.

Una volta superate le selezioni, il personale assunto sarà poi tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.