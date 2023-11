Concorsi Sicilia: assunzioni in ASP e Università dell’Isola

Concorsi Sicilia, sono diversi i posti disponibili in ASP e Università dell'Isola: le informazioni su bandi e requisiti.

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità di impiego nel settore pubblico per coloro i quali sono alla ricerca di un lavoro. Infatti, diversi enti pubblici siciliani sono alla ricerca di personale e hanno bandito delle offerte di lavoro. A tal proposito, sono attualmente disponibili dei bandi per lavorare in ASP e Università dell’Isola. Ecco le informazioni principali relative ad alcuni concorsi Sicilia attualmente attivi.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

La prima offerta di concorso presentata è quella proposta dall’Università di Palermo, la quale è alla ricerca di personale. In particolare, Unipa ricerca 6 unità per ricoprire la posizione di personale amministrativo di categoria D, in posizione economica D1. L’area di riferimento è quella Amministrativa-gestionale e l’offerta prevede un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per 24 mesi.

La selezione si svolgerà per titoli e colloquio, mentre le unità saranno destinate all’Area Didattica e servizi agli studenti. Per inviare le proprie candidature c’è tempo fino al prossimo 24 novembre 2023, entro le ore 12:00. Per candidarsi ed esaminare il bando completo di requisiti si rimanda al portale inPA.

Lavoro Sicilia: ASP Catania

Il secondo dei concorsi Sicilia proposti riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. In particolare, l’ASP di Catania è alla ricerca di 5 unità che possano ricoprire il ruolo di direttore medico per varie UU.OO.CC. La selezione pubblica prevede degli incarichi quinquennali nelle seguenti categorie:

U.O.C. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro: disciplina – medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

U.O.C. Radiodiagnostica territoriale: disciplina – radiodiagnostica;

U.O.C. Direzione medica DEA I P.O. di Caltagirone: disciplina – igiene epidemiologia e sanità pubblica;

U.O.C. Ostetricia e ginecologia Presidio di base P.O. di Biancavilla: disciplina – ginecologia e ostetricia;

U.O.C. Ostetricia e ginecologia DEA P.O. di Caltagirone: disciplina – ginecologia e ostetricia.

Per poter presentare la propria candidatura c’è tempo fino al 26 novembre 2023, mentre per maggiori informazioni riguardo i requisiti per ogni posizione di rimanda al bando integrale.

Offerte lavoro Sicilia: ASP Messina

Infine, l’ultimo concorso proposto riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. Infatti, l’ASP di Messina è alla ricerca di 34 unità che possano ricoprire il ruolo di dirigente medico per varie discipline. L’offerta prevede il contratto a tempo indeterminato e il concorso si svolgerà per titoli ed esami. Nello specifico, le posizioni aperte sono le seguenti:

due posti di dirigente medico di cardiologia;

tre posti di dirigente medico di gastroenterologia;

due posti di dirigente medico di malattie infettive;

diciotto posti di dirigente medico di medicina d’emergenza-urgenza;

due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale;

due posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;

due posti di dirigente medico di neurologia;

tre posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.

Per poter presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 3 dicembre 2023, mentre per i requisiti e ulteriori dettagli si rimanda al bando integrale.