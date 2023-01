Catania, buoni pasto per famiglie bisognose: come richiederli

Al via rilascio di buoni pasto per famiglie bisognose da parte del Comune di Catania. Di seguito tutti i dettagli su come fare richiesta.

Un piano di aiuti per le famiglie in difficolta economica è stato messo a punto dalla Direzione Politiche Sociali, prevedendo una spesa complessiva di 417 mila euro da distribuire in buoni pasto a quanti ne faranno richiesta.

Sul sito istituzionale del Comune di Catania al link: https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/2023/default.aspx?news=86374) è pubblicato l’Avviso, con i dettagli della procedura e i requisiti necessari per accedere al beneficio del rilascio di buoni alimentari, riservati a cittadini e nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, con Isee non superiore a 6 mila euro.

Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 27 gennaio 2023 attraverso la piattaforma “Catania Semplice” raggiungibile dal sito del Comune di Catania al link: https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/serv-sociali/buono-pasto.

L’intervento, che rientra fra le azioni di contrasto alla povertà e all’emarginazione sociale, prevede la distribuzione di pacchetti di buoni pasto del valore di 30 euro fino all’esaurimento dei fondi disponibili, che si avvalgono di due tipi di finanziamento: la donazione di 100mila euro della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale e le risorse nazionali trasferite a valere sul fondo del Qsfp (Quota Servizi Fondo Povertà) per complessive 317 mila euro.