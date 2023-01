Concorsi pubblici 2023, in arrivo 10mila assunzioni: i dettagli

Concorsi pubblici: nel 2023 sono in arrivo 10mila assunzioni in diversi settori con diverse mansioni. Ecco, di seguito, tutti i dettagli a riguardo.

Nuove opportunità di lavoro per concorsi pubblici nella Pubblica Amministrazione a partire dal 2023. La ricerca di personale interesserà soprattutto l’Agenzia delle Entrate e i ministeri degli Esteri e della Giustizia.

Concorsi pubblici: in arrivo 10mila assunzioni

La pubblica amministrazione ha bisogno di nuovo personale per affrontare al meglio e sfide del Pnrr e del nuovo Governo Meloni. Infatti, sono prevista circa 10mila assunzioni da distribuire nei vari uffici e su tutto il territorio nazionale.

Le nuove assunzioni straordinarie interesseranno maggiormente l’agenzia delle Entrate e i ministeri degli Esteri e della Giustizia.

Concorsi pubblici: assunzioni all’Agenzia dell’Entrate e degli Esteri

In arrivo un concorso pubblico per assumere 3.900 risorse presso l’Agenzia dell’Entrate a tempo indeterminato tra il 2023 e il 2024. A questi si sommano le 150 unità non dirigenziali (100 funzionari e 50 assistenti) e altre 10 per l’attuazione del Pnrr destinati alla Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministero degli Affari Esteri prevede di assumere 3.150 unità da distribuire nelle varie ambasciate, uffici consolari e istituti italiani di cultura, a cui si aggiungono 520 unità di personale a tempo indeterminato (100 assistenti e 420 funzionari) per la Farnesina.

Il ministero della Giustizia attende 800 nuove unità di personale non dirigenziale da assumere per via diretta e 100 funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali. Ben 1.000 le nuove unità attese alla polizia penitenziaria tra il 2023 e il 2026, ad un ritmo di 250 l’anno. Rimanendo in tema di forze dell’ordine, 28 operai a tempo determinato (probabilmente con contratto di quattro mesi) saranno inseriti nei carabinieri per l’accoglienza degli animali confiscati o sequestrati e 120 unità (76 ispettori e 44 appuntati) alla tutela agroalimentare.

Assunzioni negli enti locali

Per gli enti locali, invece, c’è da risolvere il problema delle assunzioni nei comuni e nelle province. Infatti, basti sapere che su 7.904 comuni solo 2.168 possono vantare un segretario titolare, e che la situazione peggiora negli enti fino a 3mila abitanti.

I bandi di concorsi saranno pubblicato in Gazzetta Ufficiale.