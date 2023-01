Concorsi Sicilia, alcune ASP dell’Isola cercano personale: i bandi

Concorsi Sicilia: con l'arrivo del nuovo anno sono varie le aziende sanitarie che cercano di incrementare il loro personale nell'Isola in varie discipline.

Concorsi Sicilia: sono diverse le aziende che, con l’arrivo dell’anno nuovo, vogliono incrementare i loro team in Sicilia. Questo è il caso delle Asp di Catania, Palermo e Siracusa, le quali sono alla ricerca di personale. Ecco quali sono i concorsi più allettanti in Sicilia e tutto quello che c’è da sapere su prove e requisiti.

Concorsi Sicilia: ASP di Catania

Tra i concorsi Sicilia, ne è stato indetto uno per l’ASP di Catania, con l’obbiettivo di ricoprire a tempo pieno ed indeterminato 190 posti di dirigente medico in varie discipline. Il termine ultimo per presentare le domande è quello del 26 gennaio 2023 e i posti metti a concorso sono suddivisi nella seguente maniera:

17 posti di Anestesia e Rianimazione;

7 di Chirurgia generale;

16 di Direzione medica di Presidio ospedaliero;

5 di Gastroenterologia;

4 di Ginecologia e Ostetricia;

3 di Igiene degli alimenti e nutrizione;

11 di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica;

2 di Medicina del lavoro;

44 di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

17 di Medicina fisica e Riabilitazione;

4 di Medicina trasfusionale;

2 di Nefrologia;

2 di Neonatologia;

1 di Oncologia medica;

10 di Ortopedia e Traumatologia;

3 di Otorinolaringoiatria;

6 di Patologia clinica;

6 di Pediatria;

1 di Pneumologia;

11 di Psichiatria;

16 di Radiologia diagnostica

2 di Urologia.

Per ulteriori informazioni, si suggerisce di prendere visione del bando integrale già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione Concorsi.

Subito lavoro Sicilia: ASP di Palermo

Anche l’ASP di Palermo ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato per la copertura di 53 posti da dirigente medico in varie discipline. Nello specifico su tratta di:

15 unità di dirigente medico di radiodiagnostica;

36 unità di dirigente medico di medicina fisica e riabilitativa;

2 unità di dirigente medico di pediatria.

Le domande devono essere presentate per via telematica attraverso il sito dell’ASP di Palermo. Inoltre, si ricorda che il termine ultimo per presentare la domanda è il 2 febbraio 2023, per ulteriori informazioni sulle prove si consiglia di attenzionare il bando.

Offerte lavoro Sicilia: ASP di Siracusa

L’ASP di Siracusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato per la copertura a tempo indeterminato di 99 posti da dirigente medico nelle successive discipline:

10 posti disciplina: anestesia e rianimazione;

20 posti disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

2 posti disciplina: malattie dell’apparato respiratorio;

3 posti disciplina: malattie infettive;

2 posti disciplina: ematologia;

5 posti disciplina: geriatria;

5 posti disciplina: medicina fisica e riabilitazione;

10 posti disciplina: psichiatria;

1 posto disciplina: urologia;

1 posto disciplina: farmacologia e tossicologia clinica;

4 posti disciplina: medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro;

1 posto disciplina: Direzione medica di presidio ospedaliero;

2 posti disciplina: neurologia;

10 posti disciplina: ostetricia e ginecologia;

1 posto disciplina: otorinolaringoiatria;

1 posto disciplina: radiodiagnostica;

12 posti disciplina: organizzazione dei servizi sanitari di base;

2 posti disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica;

2 posti dirigente veterinario disciplina: sanità animale;

1 posto dirigente veterinario disciplina: igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

2 posti dirigente veterinario disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 22 gennaio 2023, in via esclusivamente telematica per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del bando.